Der Bungalow im Garten als Büro

In den letzten zwei Jahren hat sich im Hinblick auf den Arbeitsplatz viel verändert. Immer mehr Menschen nutzen die technischen Möglichkeiten und verlegen ihren angestammten Arbeitsplatz vom Büro aus in die heimischen vier Wände. Was für Freelancer und Selbstständige schon länger Normalität ist, kehrt nun auch in den Arbeitsalltag von Angestellten mehr und mehr ein.

Doch so angenehm das Arbeiten von zuhause aus auch ist, nach einiger Zeit stellen viele fest, dass die Trennung von Privatleben und Arbeit durch diese Arbeitsweise schwieriger ist. Es muss also eine Lösung her. Dafür bietet sich ein Gartenbungalow oder Gartenhaus (https://www.pineca.de/holzhauser/bungalow/) perfekt an. Warum, erfahren Sie in den folgenden Absätzen.

Arbeit und Privatleben sauber getrennt

Wie im vorangegangenen Absatz schon angesprochen ist das Hauptproblem beim Arbeiten von zuhause aus die räumliche und psychologische Trennung von Arbeitszeit und Freizeit. Beim Arbeiten vom Büro aus ist das kein Problem, denn man steigt ins Auto, in die Bahn oder auf das Fahrrad, fährt zur Arbeit und abends, wenn man fertig ist, geht es wieder nach Hause. Bei der Arbeit im Homeoffice geht das nicht.

Deshalb bietet sich das Gartenhaus als Büro perfekt an. Man ist verlegt die Arbeit vom Haus aus, in dem man auch sein Privatleben verbringt an einen externen Ort. Trotzdem hat man die räumliche Nähe und die gesparten Arbeitswege, die das Arbeiten aus dem Home Office so vorteilhaft machen. Auf diese Weise sind auch die Ablenkungen des Alltags ausgeschlossen: sitzt man am Schreibtisch im Haus, stellt man fest, man muss noch den Haushalt machen oder ähnliches und die Konzentration ist dahin. Mit dem Gartenhaus hat man einen Ort, an dem man sich ausschließlich auf die Arbeit konzentrieren und sämtliche anderen Ablenkungen bis zum Feierabend vergessen kann.

Finanzielle Vorteile

Das Gartenhaus als Büro zu verwenden hat zudem finanzielle Vorteile, wenn man es richtig anstellt. Durch die Deklarierung des Gartenbungalows als außerhäusliches Büro können Sie sämtliche Kosten als Werbungskosten oder Betriebsausgaben steuerlich geltend machen. Auch möglich ist das Absetzen des Kaufpreises des Gartenhauses, sofern es ausschließlich als Büro genutzt wird. Dann nämlich handelt es sich um ein sogenanntes bewegliches Wirtschaftsgut. Damit Sie sich dieses finanziellen Tricks bedienen können, müssen jedoch einige Voraussetzungen erfüllt werden: das Gartenhaus muss ganzjährig als Büro nutzbar sein. Es bedarf also einer ordentlichen Isolierung. Ferner sollte es eine gewisse Größe vorweisen und dementsprechend nicht zu klein sein. Dass das Gartenhaus für die Absetzung von der Steuer ausschließlich als Büro genutz wird ist zudem eine weitere Voraussetzung.

Das Büro im Grünen

Erfüllen Sie sich gleich zwei Träume, indem Sie erstens von zuhause aus und zweitens im Büro im Gartenhaus arbeiten, dann haben Sie einen weiteren Luxus, der Ihnen im klassischen Büro nicht vergönnt ist: Arbeiten im Grünen. Wann immer Sie eine Blockade oder das Gefühl haben etwas frische Luft zu brauchen und ein paar Schritte gehen zu müssen, machen Sie die Tür auf und stehen direkt im Garten. Da geht weniger Arbeitszeit verloren als wenn Sie an der Arbeitsstellt zuerst ausstempeln und anschließend noch den Weg nach draußen gehen müssen. Das dürfte Ihren Arbeitgeber, falls Sie angestellt sind oder Sie selbst sicher freuen. Sie arbeiten effektiver und sind zudem ausgeglichener. Das ist eine absolute Win-Win-Situation.