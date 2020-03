Eröffnung neuer Übergangsstellen an der ungarisch-slowakischen Grenze

Die ungarische Regierung arbeitet daran, diese Woche neue Grenzübergänge an der Grenze zur Slowakei zu eröffnen, sagte Außenminister Péter Szijjártó – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





„Solche schwierigen Situationen … zeigen, wie sehr Ungarn und die Nachbarländer aufeinander angewiesen sind.“ Er stellte fest, dass die Slowakei Ungarns drittwichtigster Handelspartner ist, und fügte hinzu, dass Ungarn ähnlich wichtig für die Slowakei sei. Die Verbindungen zwischen den Gemeinden auf beiden Seiten der ungarisch-slowakischen Grenze sind sehr eng, mit Hunderttausenden von ortsansässigen Ungarn und Slowaken, für die eine legale Möglichkeit, in das andere Land zu gelangen, entscheidend ist, sagte der Minister.

Szijjártó wies darauf hin, dass der Grenzübergang in Somoskőújfalu am Dienstag im Rahmen eines kürzlich geschlossenen bilateralen Abkommens wieder für ungarische und slowakische Staatsangehörige geöffnet wird, wodurch die Zahl der Grenzübergänge auf derzeit neun erhöht wird. Die beiden Regierungen werden einen Weg finden, weitere Übergänge hinzuzufügen, um einen freien Warenfluss zwischen Ungarn und der Slowakei zu gewährleisten, sagte er und fügte hinzu, dass bis Mitte der Woche ein gemeinsamer Vorschlag ausgearbeitet werden soll und die betreffenden Einrichtungen in der zweiten Hälfte der Woche wieder geöffnet werden könnten.

Der Minister sagte, dass der Bau einer neuen Brücke zwischen dem ungarischen Komárom und dem Komarno auf der anderen Seite im Gange sei und vor Ende des Jahres abgeschlossen werden solle.