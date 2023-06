Szijjártó weiht Fährdienst an der ungarisch-slowakischen Grenze ein

Außenminister Peter Szijjártó hat am Donnerstag eine neue Fährverbindung zwischen Neszmély in Ungarn und Radvaň (Dunaradvány) in der Slowakei eingeweiht. Das 2,2 Milliarden Forint (5,9 Mio. EUR) teure Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Union kofinanziert, so Szijjártó bei der Einweihung – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Dienst wird eine Kapazität von 80 Fußgängern oder 40 Fußgängern und 8 Fahrzeugen haben und an Wochentagen achtmal täglich und an Wochenenden 16-mal täglich verkehren, so Szijjártó in einer Erklärung des Ministeriums. Es sei von strategischer Bedeutung, so viele Grenzübergangsstellen wie möglich zwischen Ungarn und seinen Nachbarn zu haben, sagte Szijjártó. Während es 2010 nur 22 Grenzübergänge zwischen Ungarn und der Slowakei gab, sind es jetzt 36, dank einer Vereinbarung zwischen dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán und dem ehemaligen slowakischen Premierminister Robert Fico, sagte Szijjártó. „Die Öffnung jedes einzelnen Grenzübergangs erspart uns eine unwürdige Situation“, sagte Szijjártó, der darauf hinwies, dass der slowakische Minister von Radvan aus eine Stunde mit dem Auto fahren musste, um zu einem Punkt zu gelangen, den er von der anderen Seite der Donau aus sehen konnte.

Szijjártó sagte, Ungarn und die Slowakei würden in diesem Jahr vier weitere Grenzübergänge eröffnen, nämlich drei Brücken über den Fluss Ipoly und einen Straßenübergang im Osten. Als Binnenstaat sei es für Ungarn strategisch wichtig, genügend Grenzübergänge zu seinen Nachbarn zu haben, so Szijjártó. Dies gelte vor allem für die Slowakei, mit der Ungarn den längsten Grenzabschnitt teilt, fügte er hinzu. Die Slowakei ist Ungarns wichtigster Handelspartner, mit einem bilateralen Handelsumsatz von 17 Milliarden Euro im vergangenen Jahr, sagte Szijjártó und fügte hinzu, dass das Land das viertwichtigste Investitionsziel für ungarische Unternehmen sei. Szijjártó lobte die bilaterale Zusammenarbeit und erklärte, Ungarn und die Slowakei trügen zum Wirtschaftswachstum und zur Sicherheit des jeweils anderen Landes bei.