Feines Essen auf Rädern in der Coronavirus-Krise

Der Journalist Árpád Győrffy trug auf seiner Website für alle, die in ihrem Haus oder Ferienhaus am Balaton ausharren und einmal nicht selbst kochen wollen, jene Gaststätten und Hotelrestaurants rund um den Plattensee zusammen, die weiterhin Menüs und feine Speisen zubereiten.





Je nach Wunsch und Bedarf können die Speisen zu bestimmten Zeiten unter Einhaltung der Schutzmaßnahmen selbst abgeholt werden. Für Personen ohne Fahrzeug wurde vielerorts ein Lieferservice eingerichtet. Ältere Menschen können sich auch an die Gemeindeverwaltung wenden und um die Anlieferung des Essens bitten. Speisen in den Restaurants ist seit 28. März 2020 bis auf Weiteres nicht mehr möglich.

In den folgenden Ortschaften sind Restaurants mit diesen Angeboten erreichbar, die Bestellungen können telefonisch oder per E-Mail abgegeben werden. Immer mehr Restaurants entscheiden sich für diese Dienstleistung, es lohnt sich also, die Website balatontipp.hu immer wieder einmal zu besuchen.

