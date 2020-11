NetPincér: Feines Essen nach Wunsch ins eigene Heim geliefert

NetPincér – auf Deutsch: NetKellner – ist seit 1999 im großen Stil auf dem ungarischen Markt für Bestellungen und Auslieferung von Essen tätig. Insbesondere unter Studenten und anderen jungen Leuten erfreut sich dieser zuverlässige Lieferservice auch am Balaton größter Beliebtheit.





Die Auswahl ist riesig: Pizza, Hamburger, Gyros, feine Menüs, Desserts, Getränke … NetPincér arbeitet mit mehr als 2.000 Partnern zusammen, darunter auch ausgefallene Küchen aus fernen Ländern. Vom morgendlichen Kaffee über das ungezwungene Mittagessen mit Kollegen bis hin zu einem romantischen Abendessen oder einen nächtlichen Snack kann bei NetPincér alles zu erschwinglichen Preisen bestellt werden.

Immer mehr Restaurants in zahlreichen Städten und Gemeinden des Landes – wie Budapest, Debrecen, Pécs, Szeged – lassen ihre Speisen mit NetPincér ausliefern, ständig kommen neue hinzu, wie beispielsweise Siófok am Balaton mit sechs Restaurants. Es lohnt sich, gerade in den schwierigen Coronavirus-Zeiten immer wieder einmal auf die Website von NetPincér zu schauen, die eigene Adresse einzugeben und die Angebote zu checken.

Die Bestellung geht schnell und unkompliziert online oder via mobile App (Android, iOS, Harmony OS). Maximale Sicherheit garantiert eine kontaktlose Lieferung mit NetPincér GO bei Online-Vorauszahlung.