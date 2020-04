Ungarn: Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle 1.310 – acht neue Todesfälle

Die Zahl der registrierten Covid-19-Fälle in Ungarn ist auf 1.310 angestiegen, während acht Patienten an einem einzigen Tag starben, berichtete koronavirus.gov.hu am Samstagmorgen – informiert die Nachrichtenagentur MTI.





Laut der Website der Regierung hat die Gesamtzahl der durch Covid-19 verursachten Todesfälle bisher 85 erreicht, und es gab insgesamt 115 Genesungen. Derzeit befinden sich 17.490 Menschen in offizieller häuslicher Quarantäne. Die Zahl der bisher durchgeführten Tests beläuft sich auf insgesamt 31.961. Budapest hat mit 655 Fällen die höchste Zahl bestätigter Infektionen zu verzeichnen, gefolgt vom Komitat Pest (199). Die Behörden sagen, dass das Virus immer noch in kleinen Gruppen übertragen wird, im Gegensatz zu größeren Gemeinschaften, aber es ist in allen Teilen des Landes vorhanden.