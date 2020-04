Top 3 Spiele für Chromebooks

Chromebooks finden sich bereits seit 2011 in den Regalen der Technikmärkte. Doch erst in letzter Zeit und durch einige Verbesserungen wie dem Zugang zum Google App Store und nicht zuletzt durch die Werbung kommen die Notebooks immer stärker in den Blick der Öffentlichkeit.

Kein Wunder, denn der Google Browser Chrome, der diesem Notebook seinen Namen gegeben hat, ist seit Längerem an der Spitze der Browser-Ranglisten. Er hat die meisten Kunden durch seine Schnelligkeit überzeugt. Doch auch das umfangreiche Gesamtangebot von Google, das durch Chrome unterstützt wird, findet immer mehr Nutzer.

Die Besonderheit liegt beim Chromebook von Google darin, dass alle Anwendungen, die Sie über den Rechner nutzen, über den Browser laufen. So nutzen Sie also streng genommen Apps, statt separate Programme. Alle Daten werden statt auf dem Rechner in der Google Cloud gespeichert und auch Spiele müssen als App im Google Play Store heruntergeladen werden, um Sie auf dem Chromebook problemlos spielen zu können.

Wenn Sie also zum Beispiel den Spielautomatenklassiker Book of Ra kostenlos spielen möchten, sollten Sie sich eine entsprechende Casino App beziehungsweise eine Apk aus dem Google Play Store herunterladen. Das Spiel via Browser in einer Online Spielhalle ist jedoch selbstverständlich auch möglich.

Doch was sind derzeit die beliebtesten Spiele speziell für Chromebooks? Wir zeigen Ihnen die Top 3 auf der Beliebtheitsskala.

Alto’s Odyssey

Eines der beliebtesten Browserspiele für Chromebooks ist Alto’s Odyssey von Noodlecake Studios. In dem Spiel geht es darum, Alto oder einen der anderen 60 Charaktere, aus denen man wählen kann, als Snowboarder auf einer endlosen Gebirgsabfahrt durch Hindernisse zu navigieren. Die Landschaft und die Welt erinnert dabei an eine Mischung aus 1.001 Nacht und den Rocky Mountains. Überall schwirren Heißluftballons umher, auf die man auch springen kann, um Diamanten einzusammeln, die Extrafeatures bringen, wie etwa einen kurzfristigen Schutz vor Hindernissen oder sogar die Möglichkeit, zu fliegen.

Das Game ist endlos spielbar, solange man keinen Unfall baut. Es begeistert durch seine außergewöhnlich fantasiereiche Welt, die vielen abwechslungsreichen Hindernisse und Zusatzmöglichkeiten und nicht zuletzt durch die Musik, eine Mischung aus hypnotischer Meditations- und treibender Filmmusik.

Entanglement

Das derzeit beliebteste einfache Online Puzzle-Spiel mit Suchtfaktor ist Entanglement von Gopherwood Studios. Das Spiel zeigt ein Spielfeld aus bienenwabenartigen Feldern, die zum Spielen umgedreht werden müssen. Auf der Rückseite befinden sich Linien. Beginnend von der Mitte des Spielfeldes führt ein roter Faden auf das jeweils nächste Feld, das aufgedeckt werden darf. So entsteht durch das Aneinanderlegen der Felder ein Weg, der immer länger wird. Ziel ist es, diesen Weg so lang wie möglich zu machen. Durch die vielen Sackgassen, in die man geraten kann, ist das jedoch schwieriger als gedacht.

Das Spiel eignet sich großartig zum Relaxen in einer Pause, da es unheimlich entspannt. Dennoch trainiert es nebenbei durchaus das logische Denken. Wer also gerne knobelt, für den ist dieses Spiel genau das richtige.

Agar.io

Dieses Kultspiel ist seit seiner Veröffentlichung 2015 nicht aus den Büros dieser Welt zu verbannen. Das von Matheus Valadares entwickelte Game könnte simpler kaum sein. Es geht nur darum, zu fressen und möglichst nicht gefressen zu werden. Als Spieler ist man zu Beginn ein kleiner Punkt, der sich von anderen Punkten ernährt und so dicker, aber auch langsamer wird. Um möglichst weiter zu wachsen, frisst man sich ab einer gewissen Größe nicht mehr nur durch Punkte, sondern auch an seinen Gegner satt.

So kann es endlos weitergehen, wären da nicht immer doch noch größere Spieler oder ähnlich große, die einem die Nahrungsmittel streitig machen. Das Spiel kann man als Browsergame gegen Nutzer weltweit kostenlos spielen. Verständlich, dass es dadurch eine immense Popularität gewonnen hat und sogar Ableger in anderen Spielen besitzt, wie etwa Agar.io in Minecraft.

Neben diesen beliebten Spielen finden sich jedoch noch unzählige weitere Games für die wachsende Menge an Nutzern von Chrome OS im Netz, wie unsere Beispiele sogar oftmals kostenlos.