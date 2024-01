Mobile Games immer beliebter in Ungarn

Smartphones haben sich in den letzten zwei Jahrzehnten wie ein Lauffeuer verbreitet. Mittlerweile besitzt ein Großteil der Deutschen ein eigenes Gerät und ist dadurch immer und überall erreichbar. Auch in Ungarn sehen die Zahlen nicht anders aus. Mittlerweile sollen hier sogar mehr aktive Smartphones im Umlauf sein, als es Bewohner gibt. Damit ist es nicht verwunderlich, dass mobile Spiele ebenfalls große Beliebtheit erlangt haben. Die Industrie für Mobile Gaming soll laut Prognose aber noch rasant wachsen.

Das Smartphone als Gaming-Plattform

Die Stellung des Smartphones in der Spieleindustrie hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Lange Zeit wurden die kleinen Taschencomputer vorwiegend für die Kommunikation und soziale Medien genutzt, mittlerweile haben sie sich ihren Ruf als Spielkonsole jedoch langfristig aufgebaut. Unter den Deutschen ist das Smartphone bereits seit 2017 die meistgenutzte Plattform für Gaming gemessen an den Spielerzahlen. Zwar liegen für Ungarn nicht dieselben Statistiken vor, gemessen am Umsatz ist aber auch hier das Smartphone eine der gewinnbringendsten Plattformen für Unternehmen der Branche. 2023 lag der Umsatz bereits bei 42,82 Millionen Euro, bis 2027 soll dieser laut Prognose um fast 16 Millionen ansteigen. Damit ist klar, dass in der Zukunft besonders stark in die Entwicklung mobiler Games investiert werden muss.

Mobile Spiele gewinnen an Qualität

Die Zeit der simplen Spiele-Apps ist vorbei? Nun, nicht wirklich. Natürlich findet man im Google Play Store und im App Store immer noch zahlreiche kurzweilige Spiele, die für die Unterhaltung zwischendurch gedacht sind. Gleichzeitig kann man aber auch eine Veränderung in Entwicklerkreisen spüren, denn das Smartphone bekommt immer mehr komplexe Spieletitel bereitgestellt. Mobile Versionen komplexer PC- und Konsolentitel haben diese Bewegung angestoßen, dank ihnen können wir Games wie League of Legend: Wild Rift und Call of Duty Mobile am Smartphone genießen.

Dabei werden verschieden Aspekte von Konsolenspielen auf ihr mobiles Gegenstück übertragen: Spiele erlangen mitreißende, aufwendige Handlungsstränge, werden durch eine vielseitige Steuerung erweitert und mit hochwertigen Grafiken ausgestattet. Bei den jährlichen Mobile Game Awards werden die besten Spiele gefeiert und ausgezeichnet. Im letzten Jahr befanden sich dabei Titel wie Star Trek: Lower Decks – The Badgey Directive für sein Storytelling und Marvel Snap als bestes Spiel des Jahres unter den Gewinnern.

Von Cloud- bis Browser-Gaming

Gleichzeitig wächst das Interesse an Streaming-Diensten für Spiele, die dank Cloud-Gaming Konsolen- und PC-Spiele auf den kleinen Bildschirm transportieren. Durch die Gaming-Abteilung von Netflix können bspw. einige Teile der GTA-Reihe nun auch am Smartphone gezockt werden. Dazu steigt das Interesse an Browsergames wieder, die sowohl am PC und Laptop als auch auf Tablet und Smartphone gestartet werden können. Im Browser punkten Genres wie MMORPGs, bei denen oftmals zigtausende Spieler gemeinsam eine Welt erkunden und spannende Missionen erleben. Echtzeit-Strategiespiele im Browser haben einen großen Vorteil: Sie können auf verschiedenen Geräten mit einem simplen Login gestartet werden. Ist eine Aufgabe mit einer bestimmten Dauer erledigt, während der Spieler gerade unterwegs ist, kann er einfach über sein Smartphone weiterspielen.

Der kleine Bildschirm eignet sich zudem für Automatenspiele im Browser. Die Videoslots in Online Casinos besitzen keine komplexe Steuerung und weder schnellen Reaktionen noch präzise Treffer. Stattdessen bieten sie eine schnelllebige Unterhaltung, die im kleinen Format ideal funktioniert. Mittlerweile gibt es zahlreiche Anbieter, die sich durch die Größe ihrer Spielbibliotheken und ihre Bonusangebote unterscheiden. Dank CasinoReviews in Deutschland können Nutzer die Plattform finden, die ihren Bedürfnissen entspricht und Erfahrungen anderer Reviewer lesen. Einige Spielbanken fokussieren sich auf den mobilen Markt und haben zusätzlich Apps auf den Markt gebracht.

Die beliebtesten Spiele in Ungarn

Wenn es um mobile Spieleapps geht, hat jede Nation ihre eigenen Vorlieben. Ein Blick in die Ranglisten der App-Stores verrät, welche Games derzeit bei mobilen Spielern in Ungarn besonders gut ankommen. Dabei stehen derzeit vor allem Puzzle-Apps hoch im Kurs. Das Spiel BlockBlast! im Google Play Store ist an das Retro-Game Tetris angelehnt, bringt jedoch neuen Schwung in das bekannte Gameplay. Dabei ist jede Menge Grips gefordert. Gleichzeitig ist die App Wood Nuts & Bolts weit oben auf der Rangliste ungarischer Spieler. In über 100 verschiedenen Levels müssen Nutzer darin Schrauben und Muttern lösen, um besonders knifflige Holzkonstruktionen zu zerlegen. Die populäre App Help ME: Tricky Story fordert Spieler auf viele verschiedene Weisen heraus, denn sie müssen darin kreative Lösungen für alle möglichen Probleme finden. Ein absoluter Klassiker unter den Action-Games ist Stumble Guys. Auch in Ungarn ist man sich einig, dass es wohl kaum ein lustigeres Knockout-Battle-Royale für das Smartphone gibt.

Der Markt für mobile Spiele wächst weltweit und das ist auch in Ungarn zu spüren. Dabei zieht die Entwicklerszene natürlich nach und so könnten in Städten wie Budapest bald immer mehr mobile Entwickler aus dem Boden sprießen.

