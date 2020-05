BMW verschiebt Eröffnung des ungarischen Werks um ein Jahr

Der deutsche Autohersteller BMW wird die Eröffnung seines Werks im ostungarischen Debrecen wegen der Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie um ein Jahr verschieben, sagte der Vorstandsvorsitzende Oliver Zipse in einer Telefonkonferenz nach der Veröffentlichung des Ergebnisberichts des Unternehmens für das erste Quartal – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





„In der gegenwärtigen Situation überprüfen wir grundsätzlich alle unsere Projekte sorgfältig … Als Beispiel hierfür: Da die erwartete Nachfrage für uns immer ein relevanter Faktor ist, haben wir beschlossen, die Eröffnung des Werkes in Ungarn um ein Jahr zu verschieben“, sagte Zipse. Der Baubeginn für das 1-Milliarde-Euro-Werk in Debrecen war für das Frühjahr geplant. Das Werk wird etwa 1.000 Menschen beschäftigen und eine Kapazität von etwa 150.000 Fahrzeugen pro Jahr haben.

Außenminister Péter Szijjártó kommentierte die Entscheidung von BMW mit den Worten: „BMW bleibt dem Werk in Debrecen verpflichtet. „Auch heute haben wir Gespräche mit den Führungskräften des Unternehmens geführt, und sie haben uns versichert, dass sie sich selbstverständlich weiterhin für den Bau des Werks in Debrecen engagieren“, sagte er in einem Facebook-Eintrag. „Nächsten Freitag werde ich mich persönlich mit den neuen Managern des Werks und den Projektverantwortlichen, die nach Debrecen kommen, treffen“, fügte er hinzu. Szijjártó merkte an, dass die Bauarbeiten am Standort des Werks im Gange seien.