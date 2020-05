EU-Kommission sieht Ungarns Wirtschaft im Jahr 2020 um 7% schrumpfen

Die Europäische Kommission prognostiziert einen 7%igen Einbruch der ungarischen Wirtschaft in diesem Jahr, gefolgt von einem 6%igen Wiederaufschwung im Jahr 2021 – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die neuartige Coronavirus-Pandemie traf Ungarn nach Jahren überdurchschnittlichen Wachstums, heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten Frühjahrsbericht der EU-Kommission. Obwohl sich das Virus in Ungarn nur in begrenztem Umfang ausgebreitet habe, hänge die diesjährige Wirtschaftsleistung von wirtschaftspolitischen Entscheidungen im Land ab, so die EK. Am härtesten traf die Pandemie den Tourismus- und Verkehrssektor, die die Hälfte des Dienstleistungssektors des Landes ausmachen. Die internationale Rezession könne die ungarische Verarbeitungsindustrie schwer treffen, trotz relativ leichter Einschränkungen im Industriesektor, fügte sie hinzu.

Es wird erwartet, dass die Investitionen um 18,7% zurückgehen, bevor sie 2021 wieder um 8,9% ansteigen werden. Die Inflationsrate wird voraussichtlich auf 3,0% gegenüber der letztjährigen Rate von 3,4% zurückgehen. Das Haushaltsdefizit wird aufgrund eines Rückgangs der Steuereinnahmen von 2,0% im letzten Jahr auf 5,2% des BIP ansteigen. Die EK bezifferte das Defizit für 2021 auf 4,0%. Der öffentliche Schuldenstand im Verhältnis zum BIP wird voraussichtlich auf 75,0% steigen, bevor er im nächsten Jahr auf 73,5% zurückgeht.

Ungarns Regierung rechnet für dieses Jahr mit einem Rückgang des BIP um 3%. Sie ist aber auch auf einen stärkeren Rückgang vorbereitet, falls sich die Pandemie in das dritte oder vierte Quartal hineinzieht.