Staatlicher Zuschuss für BMW-Werk in Debrecen

Die 12,3 Mrd. Forint (38,5 Mio. EUR) der ungarischen Regierung für die Investition von BMW in Debrecen im Osten Ungarns werden ein Vielfaches von Dividenden für Ungarn einbringen, sagte der Außen- und Handelsminister Peter Szijjártó vor der Unterzeichnung des Zuschussvertrags mit einem Vertreter des deutschen Unternehmens – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Szijjártó kündigte bei der Unterzeichnung auch an, dass die Regierung beschlossen habe, einen neuen Verkehrsknotenpunkt an der Autobahn M35 in der Nähe des Standorts des zukünftigen BMW-Werks zu schaffen, indem sie die Zufahrtsstraße ausbaue und einen Containerterminal mit elektrifizierter Bahnanbindung sowie ein neues Telekommunikations- und Gasnetz baue. Szijjártó dankte dem Innovations- und Technologieminister László Palkovics für „den Löwenanteil der Vorbereitungen für die Investition“.







Oliver Zipse, Produktionsvorstand von BMW, sagte, das Unternehmen habe über 160 Standorte in Europa erkundet, bevor es „in Debrecen fand, was es suchte“. Die Vorbereitungsarbeiten für den Bau der Anlage werden im nächsten Jahr beginnen. Der Bau wird begonnen, sobald die Umweltinfrastruktur für die Anlage vorhanden ist, sagte er.