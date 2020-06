Verbesserte App BalatonHelp

Die App BalatonHelp steht all jenen zur Verfügung, denen auch auf dem Wasser des Plattensees Sicherheit sehr wichtig ist, deshalb wird sie fortlaufend verbessert, informierte der Wasserrettungsdienst Ungarn in einer Mitteilung für das Nachrichtenportal hirbalaton.hu.





Der am Balaton einzigartige, professionelle Service wurde vor einigen Jahren installiert, um Bootsfahrern ein schnelles und zuverlässiges Assistenzsystem zu bieten, wenn sie in Gefahr geraten. Den Grundpfeiler des BalatonHelp-Systems bildet neben weiteren Packages die kostenlos herunterladbare App BalatonHelp Mini.

Die neueste Version der Anwendung ist sehr benutzerfreundlich, schnell und effizient, sie funktioniert auch auf den modernsten Telefonen einwandfrei. Wir empfehlen all jenen, die App zu verwenden, die sich am Balaton mit Booten auf dem Wasser aufhalten. Mit einem einzigen Knopfdruck kann ganzjährig und rund um die Uhr bei Problemen Hilfe gerufen werden, heißt es in der Mitteilung des Wasserrettungsdienstes VMSZ.