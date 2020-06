Family Sunday – Sunday Brunch im Zala Springs Golf Resort

Das Zala Springs Golf Resort lädt am 28. Juni 2020 von 9 bis 15 Uhr zum beliebten Sunday Brunch verbunden mit Golf nach Zalacsány ein.





Das imposante Resort mit seinen tollen gastronomischen Einrichtungen liegt unweit des West-Balaton und ist immer eine Reise wert. Die Umgebung ist von lieblicher Natur und zahlreichen Thermalbädern geprägt. Der Brunch wird ab 12 Uhr aufgetischt. Er umfasst ein abwechslungsreiches Buffet.

Vorspeisen:

• Mini-Garnelenspieße in Chili-Zitronen-Sauce

• Gemüsefrühlingsrollen mit süß-saurer Salsa

• Geräucherter Bauernschinken mit Melone

Suppen:

• Kalte Kokos-Sauerkirschsuppe (vegan)

• Hühnchenragoutsuppe

Hauptspeisen:

• Rinderragout mit Pilzen

• Dödölle mit gerösteten Zwiebeln

• Hühnerbruststreifen, paniert mit Maisbröseln

• Kartoffeln mit Rosmarin

• Lachsforelle

• mit Käse und Spinat gefüllte Kartoffeln

• Kartoffelpüree mit Bärlauch

• panierte Camembert-Nuggets

• Schweinefilet in Pfefferkruste

• Thailändischer gerösteter Reis

• Makkaroni mit Cheddar

• Vegane Gemüselasagne mit würziger Tomatensauce

Salate:

• Kartoffel-Salat mit Gurke

• Thailändischer Bambusknospensalat

• Gurkensalat mit Dill

• Grüner Salat mit Joghurt-Dressing

• Delikatessgurke auf Eis serviert

Desserts:

• Mandelkuchen mit Schokolade

• Hausgemachtes Bananeneis mit Schlagsahne

• Hausgemachte Erdbeer-Profiterole mit weißer Schokolade

Der Preis der Menüreihe beträgt 5.990 Ft/Person. Kinder bis 4 Jahren sind frei, Kinder zwischen 4-12 Jahren erhalten 50% Ermäßigung.

Die Teilnahme am Sunday Brunch mit Golf ist an eine Tischbestellung gebunden. Tischbestellungen bitte unter Tel.: 0036 (20) 403-4960 oder per E-Mail: reception@zalasprings.hu