Golfturniere in Zalacsány am 4. und 18. Juli 2020

Das Zala Springs Golf Resort unweit des Balaton lädt am 4. und 18. Juli 2020 zu den nächsten Golfwettbewerben des Race to Zala Springs Turniers ein, der abschließende Wettbewerb der Serie findet am 24. Oktober 2020 statt.





Das Race to Zala Springs III. – Jammertal Weingut Ranglisten Turnier beginnt am 4. Juli um 9 Uhr, das Race to Zala Springs IV. – Teslounge Ranglisten Turnier am 18. Juli um 9 Uhr und das Race to Zala Springs V. am 24. Oktober um 10 Uhr.

Gespielt wird in folgenden Kategorien:

Männer A: HCP 0-18

Männer B: HCP 19-36

Frauen: HCP 0-36

Senioren: HCP 0-36

Junioren: HCP 0-36

C (die Runde besteht aus 9 Abschnitten): HCP 37-54

Die Anmeldung ist jeweils bis zum Tag vor dem Turnier 12.00 Uhr unter der folgenden E-Mail-Adresse: golfreservations@zalasprings.hu, sowie per Telefon unter 0036 (20) 240-4209 möglich.

Die Startgebühren betragen 5.900 Ft für Junioren, 7.900 Ft für Klubmitglieder und 19.900 Ft für Gäste. Die Teilnahmegebühr kann an der Rezeption des Golfclubs mit Card oder in bar entrichtet werden. Die Gebühren beinhalten das Greenfee, ein Startpaket, sowie das Mittagessen nach dem Turnier. Die Anfrage für die Nutzung eines Elektro Golfcarts wird bei der Anmeldung gestellt.

Zusätzlich zu den Hole in One Preisen (Callaway Schlägerset, Club Car) haben die Teilnehmer die Chance auf wertvolle andere Preise. Der Hauptpreis der Tombola ist eine Jahresmitgliedschaft für die Saison 2021 im Zala Springs Golf Resort. Diese wird in allen Kategorien verlost. Die Spieler erhalten bei der ersten Runde ein Los, bei der zweiten Runde zwei Lose und so weiter. Das Turnier kann vom Clubhaus aus beobachtet werden, hier stehen den Besuchern auch gastronomische Einrichtungen für Erfrischungen und zum Speisen zur Verfügung.

Zala Springs Golf Resort Zrt.

Vállakozók útja 2.

H-8782 Zalacsány

Tel.: 0036 (20) 234-2471

E-Mail: golf@zalasprings.hu

www.zalasprings.hu