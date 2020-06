Gesund und schlank durchs Leben – ungarische Erfindung macht es möglich

Nie waren gutes Aussehen, Gesundheit und ein langes, vitales Leben so wichtig wie heute. Medizinische Versorgung auf hohem Niveau, eine verbesserte Hygiene und gute Lebensmittel tragen dazu bei, dass die Menschen immer älter werden. Heute gibt man deutlich mehr Geld für die Körperpflege, für ein makelloses Äußeres und für eine gesunde Ernährung aus. Ein gesunder Lebensstil ist nicht nur möglich, sondern geradezu erwünscht.





Wissenschaftler forschen und können immer wieder mit neuen Erkenntnissen aufwarten, die unser Leben positiv beeinflussen. Viele Erfahrungen unserer Vorfahren oder von Menschen auf fernen Kontinenten werden neu entdeckt und lassen sich harmonisch in unser modernes Leben einfügen. Dazu gehört neben medizinischer Versorgung immer mehr auch die Ausübung der Heilkunde durch Heilpraktiker mit ihren vielfältigen Fähigkeiten.

Der seit 1982 praktizierende Heilpraktiker Sigfrid Szabó aus Budaőrs in Ungarn beschenkte seine Patienten nach langen Jahren der Forschung mit einem Nahrungsergänzungsmittel, das wahre Wunder bewirkt: Reg-Enor® unterstützt bei leicht veränderter Ernährungsweise und bewusstem Lebensstil die Verdauungsfunktionen, es fördert das Entschlacken des Körpers, indem es natürliche, selbstheilende Prozesse im Organismus anstößt. Nach einer Reg-Enor®-Kur fühlt man sich gesund und vital. Als wichtigster Nebeneffekt berichten alle Teilnehmer, dass sie während der Kur in sehr schonender Weise deutlich an Gewicht abgenommen haben und sich nun wunderbar gesund fühlen.

Die Einnahme von Reg-Enor® hat dank der Entgiftung des Körpers positive, heilende Wirkungen bei zahlreichen Krankheiten und gesundheitlichen Problemen, wie Erkrankungen des Verdauungssystems, Blähungen, Stoffwechselstörungen, Durchblutungsstörungen, Blutdruckprobleme, Sportverletzungen, Atemwegerkrankungen, Probleme mit dem Bewegungsapparat u.v.m.

Aus diesem Grunde wurde Sigfrid Szabó auf der Budapest International Invention Exhibition für die Erfindung von Reg-Enor® mit dem GENIUS Award ausgezeichnet. 2017 errang er den ersten Platz in der Kategorie SME TOP 100 Industry. Seine Patienten kommen mittlerweile aus aller Welt, sie nehmen Reg-Enor® seit vielen Jahren und schwören darauf. „Anfangs beschäftigte ich mich hauptsächlich mit Problemen des Bewegungsapparates, dann wandte ich mich im Zusammenhang mit meinen eigenen Problemen und den sich ändernden Bedürfnissen der Patienten immer mehr Magen-Darm-Erkrankungen zu und entwickelte Reg-Enor® … Meine Haupttätigkeit ist heute neben der Reflexzonenmassage die Erforschung und Entwicklung von Produkten“, so Sigfrid Szabó.

