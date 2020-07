Private Krankenversicherung online abschließen: Tipps für den Vergleich

Preise und Leistungen von privaten Krankenversicherungen können ganz schön undurchsichtig wirken. Daher vergleichen User immer mehr online. Wie auch Sie am besten eine Krankenversicherung online abschließen.

Den Gang zur Filiale der Krankenversicherung sparen sich heute viele Nutzer. Sie wollen lieber unabhängig sein und sich selbst ein Bild über die Leistungen machen. Vergleichsseiten in Netz erfreuen sich daher großer Beliebtheit, denn sie zeigen transparent welche Leistungen für welchen Preis drin sind. Unsere Gesundheit ist unser höchstes Gut, wie unlängst die Corona-Pandemie zeigt. Informationen und ein attraktives Angebot für die eigenen Lebensumstände sind da unerlässlich.

Wie die richtige private Krankenversicherung finden?

Krankenversicherungen sollten Sicherheit bieten und zu den individuellen Bedürfnissen passen. Manche Menschen rücken Zahnschutz in den Fokus, wiederum andere wünschen sich gute Angebote im Bereich der Vorsorge. Doch welche Krankenkasse passt zu mir? Das fragen sich viele Menschen. Die Versicherungsoptionen sind schier unendlich – und das verwirrt die Konsumenten noch mehr. Moderne Krankenversicherer ermöglichen es, sich digital zu informieren und auf Wunsch auch online eine PVK abzuschließen. Eluna Finanz bietet eine private Krankenversicherung, die vorab auf der Seite mit anderen Leistungsträgern verglichen werden kann.

Der Beitrag kann dabei aufgrund der persönlichen Voraussetzungen, zum Beispiel Vorerkrankungen, berechnet werden. So sieht jeder Nutzer direkt am Computer, was auf ihn zukommt. Der Abschluss der Versicherung findet ebenfalls online statt – das erspart auch den Papierkram.

Wie wird eine PVK online abgeschlossen?

Zunächst sollte der Beitragsrechner befragt werden – und das bei mehreren Versicherungen. Denn nur wer vorab gut verglichen hat, weiß, welche Versicherung am besten zum eigenen Gesundheitsschutz passt. Der Antrag selbst, verläuft online recht simpel, denn es sind nur wenige Klicks bis zum Abschluss. Wenn das persönliche Angebot stimmt, kann nach einer finalen Prüfung mit der Antragstellung begonnen werden.

Im Nachgang bekommt der Antragsteller seine Unterlagen von der Versicherung zugeschickt. Natürlich kann von einem 14-tägigen Widerrufsrecht Gebrauch gemacht werden. Was geschieht mit der alten Versicherung? Die kann über den Nachweis der neuen Versicherung gekündigt werden (liegt den Unterlagen bei). Ebenfalls im Umschlag sollte sich eine Bescheinigung für den Arbeitgeber befinden, denn diese muss auch über den Versicherungswechsel informiert werden. Manche Arbeitgeber bezuschussen die PKV sogar.

Digitale Versicherung haben einige Vorteile

Online kann sich jeder selbst informieren – und das immer, wenn gerade Muße besteht. Bei einem offiziellen Termin mit einem Versicherungsmakler fühlen sich viele Menschen unter Druck. Wer Vergleichsangebote haben möchte, müsste mehrere Präsenztermine ausmachen – und das kostet viel Zeit. Online geht das in wenigen Klicks. Bei weiterführenden Fragen zum Vertrag oder detaillierten Leistungen wartet stets ein Mitarbeiter bei der Versicherung. So mancher Dienstleister bietet sogar schon Chatbots auf der Seite an, die die wichtigsten Fragen automatisch beantworten.