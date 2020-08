Neuer Radiosender Next FM gestartet

Next FM ist ein neuer, ausschließlich digitaler Radiosender, der insbesondere ein junges Publikum ansprechen möchte.





Konzept und Aufbau des Senders sind das Ergebnis einer fast einjährigen Background-Arbeit, wobei die Ratschläge und Erfahrungen vieler auch international tätiger Medienexperten eingebracht wurden. Das Next FM-Team besteht wie seine Zielgruppe aus jungen Menschen. Sie geben ihr Bestes, qualitativ hochwertige und sinnvolle Unterhaltung, tolle Musik und Themen anzubieten, ein modernes und attraktives Radio zu betreiben.

Next FM betrachtet es als eine Mission, junge Menschen in das Radioerlebnis einzubeziehen und bietet eigene Radioakademien, Ausbildungen, Camps, Konferenzen an. In kreativen Workshops können talentierte junge Menschen für junge Menschen arbeiten.