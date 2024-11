NMHH: Im Jahr 2023 haben 7 Millionen Menschen pro Woche ungarische Radiosender gehört

Im Jahr 2023 haben 7 Millionen Menschen in der ungarischen Bevölkerung jede Woche ungarische Radiosender gehört, und die Radiohörer haben durchschnittlich 4 Stunden oder 226 Minuten mit dem Hören von Radioprogrammen verbracht, sagte die Generaldirektorin der Nationalen Medien- und Infokommunikationsbehörde (NMHH) am Freitag in Diósd – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In ihrer Rede anlässlich einer Zeremonie im Ausstellungszentrum für Radio- und Fernsehgeschichte des Postmuseums zum 99. Jahrestag der offiziellen Ausstrahlung von Radiosendungen in Ungarn sagte Janka Aranyosné Börcs, dass das Radio mehr als nur eine Technologie sei. Das Radio ist ein Vehikel für die Verbindung zwischen Menschen, für Informationen, Emotionen und Kultur und ein Begleiter im täglichen Leben. Sie fügte hinzu, dass das Radio nicht nur ein Kommunikationsmittel sei, sondern eine Brücke, die Dörfer, Städte und sogar eine ganze Nation verbinde. Im Zeitalter des Internets und der Podcasts hat sich das Radio das bewahrt, was es besonders macht – seine Unmittelbarkeit und seine Nähe zu den Menschen, sagte sie.

Die NMHH-Chefin wies darauf hin, dass in Ungarn die Zahl der Radiosender, die ausschließlich im Internet oder mit eigenen Apps verfügbar sind, in den letzten fünf Jahren um 35 Prozent gestiegen ist. Sie fügte hinzu, dass im Jahr 2023 111 Radiosender online verfügbar waren.

Zsolt Árki, Direktor der Abteilung Operative Tätigkeiten der AH Infrastruktúra Zrt. sagte, dass Antenna Hungária und seine Vorgänger auf eine mehr als 100-jährige Geschichte im Bereich der Telekommunikation in Ungarn zurückblicken können und heute mit 136 Standorten terrestrische Radio- und Fernsehsendungen anbieten. Anlässlich des 99. Jahrestages könne nicht nur an die Vergangenheit des Rundfunks erinnert werden, sondern auch an seine Zukunft, da sich die Technologie dynamisch entwickle.