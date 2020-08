PGA Tour: Jim Hermans Rekordwochenende

Die Wyndham Championship beendet den regulären Teil der PGA Tour-Saison und Top-125-FedExCup-Vertreter werden weiterhin bei den Playoffs antreten. Normalerweise behalten die gleichen Glücklichen die Tour-Karten, aber diesmal war die Saison etwas eng und das Management beschloss, niemanden nach unten zu schieben.

Diese Tatsache freute zweifellos Jim Herman, der die Woche auf dem 192. Platz in der Gesamtwertung startete, was unter normalen Bedingungen seine Aufgabe, die Karte zu behalten, erheblich erschweren würde.

Nachfolgend finden Sie detaillierte Informationen zu den Ereignissen des letzten Turniers.

Details des triumphalen Sieges

Jim Herman beendete das Turnier fast vorzeitig, aber am Ende der zweiten Runde schaffte er es, drei Birdies auf vier Löchern zu bekommen und überquerte kaum die Kata-Linie. Und dann fand Jim einen zweiten Wind und gab das beste Wochenende seiner Karriere. Herman schlug am Samstag erstmals 61 (-9) aus und stellte seinen persönlichen Leistungsrekord auf. Er war vier Schläge von Si Woo Kim entfernt, der die alleinige Führung übernommen hatte und bereits eine Erfolgsgeschichte in der örtlichen Arena vorzuweisen hatte. In der dritten Runde machte Woo ein Hole-in-One und war sogar nahe am zweiten, aber diesmal „umging“ der Ball nach seiner Fahrt nur den Rand des Lochs.

Aber Kim startete zu passiv in die Endrunde, verpasste einige Gelegenheiten und machte sogar ein Doppel auf dem sechsten Loch, wo sein Ball im dichten Gras nicht gefunden wurde. Herman stolperte auch über dieses Loch, aber zu diesem Zeitpunkt hatte er bereits vier Minuspunkte erreicht und einen spektakulären Putt gerollt.

Die Rolle von Hermans Hauptkonkurrent übernahm Billy Horschel, der sich in den ersten neun auch auszeichnete. Horschel kam vorerst gut mit seiner Rolle zurecht und hielt die Führungsposition, aber am kurzen 16. Loch wurde der Antrieb etwas weicher und der Ball wurde erst mit dem vierten Schuss ins Loch geschickt. Und Jim entwarf im Gegenteil den Birdie für den vorletzten und übernahm die Führung.

Am Ende gelang es keinem der Konkurrenten, seine Punktzahl zu verbessern, was es Herman ermöglichte, seinen dritten Sieg in der Tour zu erringen, nachdem er einen Rekordanstieg in der Gesamtwertung der Saison erzielt hatte. Wenn Sie den Wettbewerb lieben, werden Sie sich für Casino Online Spiele sicherlich interessieren.