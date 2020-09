Orbán: Virus darf Ungarn nicht lähmen

Die Umfrage der Regierung zu den ersten Lehren, die aus der neuartigen Coronavirus-Epidemie gezogen wurden, zeigte, dass „Ungarn funktionieren muss und das Virus das Land nicht lähmen darf“, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán in einem Interview – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die Regierung werde nicht die Art strikter Restriktionen auferlegen, wie sie es bei der ersten Welle der Epidemie erlebt habe, aber gleichzeitig wolle sie die älteren Menschen schützen, sagte er. „Das Ziel ist nicht, dass alle zu Hause bleiben und das Land zum Stillstand kommt, sondern dass die Funktionsfähigkeit Ungarns geschützt wird“, fügte er hinzu.

Die gesamte ungarische Bevölkerung habe in der ersten Welle der Epidemie „die Prüfung gut bestanden“, wobei die Menschen „Disziplin … und Verantwortung bewiesen“ hätten, sagte Orbán. „Ich kann es nationale Zusammenarbeit nennen.“ Er sagte, es gebe mehrere Unterschiede zwischen der ersten und der zweiten Welle, aber eine Gemeinsamkeit sei, dass das Virus vor allem die älteren Menschen bedrohe und die Altenpflegeheime besonders anfällig seien.

Die Regierung werde in den kommenden Wochen eine Reihe epidemiebezogener Maßnahmen und Schritte zur Ankurbelung des Wirtschaftswachstums einführen, sagte er. Der operative Vorstand werde am Samstag in den frühen Morgenstunden tagen und das Wirtschaftskabinett werde ebenfalls am späteren Vormittag tagen, fügte er hinzu. Orbán sagte, er werde sich mit den Regierungschefs der Visegrad-Gruppe treffen, um die Koordination bezüglich der Pandemie zu besprechen.