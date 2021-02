Orbán: Chinas Impfstoff soll Impfungen beschleunigen

Wenn Ungarn mit der Verwendung des chinesischen Covid-19-Impfstoffs beginnen kann, dann können alle, die sich für eine Impfung angemeldet haben, bis Ostern geimpft werden, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





In seinem regelmäßigen Interview mit dem öffentlich-rechtlichen Sender Kossuth Radio sagte Orbán, es sei eine „gute Nachricht“, dass etwa 700.000 Menschen in Ungarn jetzt gegen Covid-19 geschützt seien, wobei 310.000 ihre erste Impfung erhalten hätten und 383.000 bestätigt seien, dass sie sich von der Krankheit erholt hätten. Er stellte jedoch fest, dass der Rückgang der täglich neu auftretenden Fälle zum Stillstand gekommen ist. Am Donnerstag wurden 99 Todesfälle und 1.860 Neuinfektionen registriert. Insgesamt sind 3.828 Menschen mit Covid-19 im Krankenhaus, 299 von ihnen werden an Beatmungsgeräten versorgt. „Die Regeln müssen in Kraft bleiben“, sagte der Ministerpräsident. Orbán führte den jüngsten Anstieg der Fälle in Ungarn auf die Verbreitung der britischen Variante des Virus zurück.

Er fügte gleichzeitig hinzu, dass Ungarn keine weiteren Restriktionen zur Bekämpfung der Epidemie auferlegen müsse, da das Land nun über genügend Impfstoffe verfüge, um den Anstieg der Fälle auszugleichen. Orbán sagte, dass, wenn Ungarn mit der Impfung von Menschen mit Chinas Sinopharm-Impfstoff beginnen könnte, was, wie er sagte, bald geschehen würde, alle 2.448.000 Menschen, die sich für eine Covid-Impfung registriert haben, bis Ostern geimpft werden könnten.