Ministerpräsident Orbán drängt auf Selbstisolation mit Virus-Symptomen

Ministerpräsident Viktor Orbán forderte in einem Radiointerview diejenigen, die Symptome von Covid-19 aufweisen, zur Selbstisolation auf und fügte hinzu, dass keine Form der Verteidigung gegen das Virus ohne die freiwillige Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgreich sein kann – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Orbán sagte gegenüber der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt Kossuth Rádió, dass die Qualität der Reaktion des Landes auf das Virus in erster Linie vom „Geheimdienstniveau eines Landes und weniger von den Maßnahmen der Regierung“ abhänge. Jüngste Coronavirus-Cluster, die in Pápa, Westungarn, und Mezőkövesd im Nordosten des Landes identifiziert wurden, entstanden, weil Menschen mit Husten und Fieber an Orte gingen, an denen sich viele andere versammelten, sagte der Ministerpräsident.

Das operative Gremium, das die Reaktion Ungarns auf die Epidemie koordiniert, ist ständig am Werk, und bald wird die Sondereinheit, die Coronavirus-Cluster untersucht, alle möglicherweise infizierten Gruppen isolieren, sagte Orbán. Der Ministerpräsident unterstrich die Bedeutung der Umfrage der Nationalen Konsultation der Regierung, die im Zusammenhang mit der neuartigen Coronavirus-Epidemie und der Wiederankurbelung der Wirtschaft eingeleitet wurde, und sagte, sie werde der Regierung helfen, Maßnahmen zu ergreifen, die von der Bevölkerung unterstützt werden. Bislang hätten mehr als 1,4 Millionen Menschen die Umfrage ausgefüllt, sagte Orbán und fügte hinzu, dass dies „eine sehr hohe Zahl“ sei, wenn man bedenkt, wie viele Menschen um diese Jahreszeit in Urlaub fahren.