Neue Blöcke, die für Ungarns einziges Kernkraftwerk in Paks gebaut werden, werden zu 17 Millionen Tonnen weniger Kohlendioxid-Emissionen pro Jahr führen, sagte ein Regierungsbeamter – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Ungarns CO2-Emissionen belaufen sich auf 12 Millionen Tonnen pro Jahr, sagte János Süli, der Minister ohne Geschäftsbereich, der für die Überwachung der Investition in Paks verantwortlich ist, gegenüber dem Parlamentsausschuss für nachhaltige Entwicklung und fügte hinzu, dass Ungarns Waldgebiete etwa 6 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr absorbieren. Er stellte fest, dass die Kernenergie die Stromversorgung unabhängig vom Wetter garantiert. Windturbinen hätten 94 Megawatt und Solarkraftwerke nur 9 Megawatt zum Spitzenwert von 7.105 Megawatt des Energieverbrauchs im vergangenen Dezember beigetragen.

Der oppositionelle Párbeszéd sagte, dass die Nutzung der Kernenergie in Ungarn eingestellt werden sollte. Der stellvertretende Vorsitzende der Parteigruppe, Olivio Kocsis-Cake, sagte auf einer Online-Pressekonferenz, dass die Kernenergie unsicher sei und der Ausbau von Paks so teuer sei, dass er nie eine Rendite bringen werde. Párbeszéd hält das von Russland angebotene Kreditprogramm für „schlecht“ und die russische Technologie, die in Paks eingesetzt werden soll, für „unangemessen“, fügte er hinzu.