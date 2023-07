Kernkraftwerk Paks reduziert seine Leistung aufgrund der Erwärmung der Donau weiter

Seit Dienstag hat das Kernkraftwerk Paks seine Leistung um 560 Megawatt reduziert. Grund dafür sind die steigenden Temperaturen der Donau, deren Wasser für die Kühlung des Systems verwendet wird – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die Nationale Atomenergiebehörde (OAH) teilte auf ihrer Website mit, dass die Leistung am Dienstag um 320 Megawatt reduziert wurde, gefolgt von einer weiteren Reduzierung um 240 Megawatt am Mittwoch. Die Maßnahme sei aufgrund von Umweltvorschriften erforderlich gewesen und habe sich nicht auf die nukleare Sicherheit ausgewirkt, so die OAH. Nach den internen Vorschriften des Kraftwerks wird die Leistung bei einer Wassertemperatur von mehr als 29,5 °C um 80 Megawatt/0,1 °C reduziert, teilte das Kraftwerk zuvor mit.