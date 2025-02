Kernkraftwerk Paks trug im Jahr 2024 fast die Hälfte zur ungarischen Stromerzeugung bei

Die MVM Paksi Atomerőmű Zrt. schloss das Jahr 2024 mit dem fünfthöchsten Produktionsergebnis in ihrer Geschichte ab. Die vier Blöcke des Kraftwerks produzierten insgesamt 16.016,6 GWh Strom, was fast der Hälfte der ungarischen Bruttostromerzeugung und einem Drittel des Bruttoinlandsverbrauchs entspricht, teilte das Unternehmen am Dienstag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Das Kraftwerk Paks habe bisher insgesamt fast 250 Millionen Tonnen Kohlendioxid-Emissionen vermieden, so das Unternehmen. In der Erklärung wurde daran erinnert, dass die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) im vergangenen Jahr in ihrer alle zehn Jahre stattfindenden umfassenden Sicherheitsüberprüfung das Engagement von Paks für einen sicheren und zuverlässigen Betrieb anerkannt hat. In dem OSART-Untersuchungsbericht wurden auch vier „bewährte Praktiken“ in Paks festgehalten, darunter eine firmeneigene Software zur genauen und zuverlässigen Vorhersage des Zeitpunkts eines ersten Ereignisses und der sich daraus ergebenden signifikanten Ereignisse, die inzwischen in der internationalen Gemeinschaft der Nuklearindustrie verankert sind, so die Erklärung.

Sie wiesen darauf hin, dass das Kraftwerk im dritten Quartal 2024 zu den besten 30 % aller Kernkraftwerke der Welt und alle vier Blöcke zu den besten 25 % der Liste des Pariser Zentrums der WANO (World Association of Nuclear Operators) im Vergleich zu etwa 150 Blöcken gehörten. Das AKW Paks widmet auch seinen Beziehungen und seiner Zusammenarbeit mit der Paks II Zrt. erhöhte Aufmerksamkeit. Die kontinuierliche Überwachung, einschließlich der Ergebnisse der Überwachungsbrunnen in der Nähe des Kraftwerks, sowie die Messungen zur Situation von Block 4 zeigen eindeutig, dass die Bauarbeiten die Sicherheit der Blöcke des AKW Paks nicht beeinträchtigen, heißt es in der Erklärung abschließend.