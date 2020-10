Tennisprofi Zverev feiert Turniersieg in Köln

Alexander Zverev hat das erste von zwei neuen Tennis-Turnieren in Köln gewonnen. In seinem ersten Finale nach dem knapp verlorenen Endspiel bei den US Open setzte sich der 23-jährige Hamburger 6:3, 6:3 gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime durch.

Der Weltranglisten-Siebte war bei dem kleineren Turnier der 250er-Kategorie an Position eins gesetzt, das Preisgeld für den Sieger beträgt 24.880 Euro. Für Zverev war es der zwölfte Titel und der erste Turniersieg seit seinem Erfolg in Genf vor rund 17 Monaten. Das direkt anschließende Turnier in Köln beginnt für den Topgesetzten mit einem Freilos für die erste Runde.