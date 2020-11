Tesla-Chef besucht Fabrik-Baustelle in Grünheide

Tesla-Chef Elon Musk ist nur zwei Monate nach seinem jüngsten Besuch wieder in Deutschland.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur vom Donnerstag ist er nach Berlin geflogen und will auf der Baustelle der ersten europäischen Fabrik des US-Elektroautobauers in Grünheide bei Berlin Gespräche führen.

Am Abend ist demnach ein Treffen mit Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) geplant. Zuvor hatten die «Potsdamer Neuesten Nachrichten» über den geplanten Besuch in Grünheide berichtet. Musk äußerte sich auch selbst bei Twitter: Er wolle erstklassige Ingenieure beschaffen und an diesem Freitag persönlich vor Ort befragen.

Tesla will in Grünheide vom kommenden Sommer an Elektroautos herstellen. In einer ersten Stufe sind 500.000 Fahrzeuge im Jahr mit rund 12.000 Mitarbeitern geplant. Im Entwurf für den Bebauungsplan der Gemeinde Grünheide ist schon die Rede von bis zu 40.000 Beschäftigten bei einer möglichen vierten Ausbaustufe.

Die umweltrechtliche Genehmigung für die Fabrik durch das Land Brandenburg steht bisher aus, Tesla baut aber mit mehreren vorläufigen Zulassungen für einzelne Bauschritte. Umweltschützer und Anwohner befürchten durch den Bau negative Folgen für die Natur.