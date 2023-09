Präsidentin Novák trifft Elon Musk in Texas

Präsidentin Katalin Novák diskutierte am Montag im Werk des Elektroautoherstellers in Austin, Texas, mit Tesla-Chef Elon Musk über die demografische Krise in der westlichen Welt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Musk begrüßte Novák mit einem seiner Söhne, bevor er mit der Präsidentin ein privates Gespräch führte. „Elon Musk konnte am Ende nicht zum Budapester Demografiegipfel kommen. Wir holen das Treffen jetzt nach“, schrieb Novák auf Facebook. Zu Beginn des Treffens sagte sie, dass die demografische Krise im Vergleich zum Klimawandel nicht genug Aufmerksamkeit erhalte.

Vajk Farkas, Kommunikationsdirektor des Sándor-Palastes des Präsidenten, erklärte gegenüber öffentlich-rechtlichen Medien, dass eines der Hauptziele von Nováks US-Besuch darin bestehe, Verbündete bei der Bewältigung der demografischen Herausforderungen zu treffen. Dazu gehörten Musk, der texanische Gouverneur Greg Abott und der Gouverneur von Montana, Greg Gianforte. Musk hat sich in letzter Zeit mehrfach zu den globalen demografischen Herausforderungen geäußert und gesagt, dass der „Bevölkerungszusammenbruch“ eine größere Bedrohung darstelle als der Klimawandel. Er hat sich in letzter Zeit auch mit anderen führenden Politikern der Welt getroffen, darunter der französische Präsident Emmanuel Macron und die italienische Premierministerin Georgia Meloni. Novák schloss ihren Besuch in Utah am Dienstag mit einem Treffen mit Gouverneur Spencer Cox ab.