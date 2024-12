Orbán trifft Trump und Musk in Florida

Ministerpräsident Viktor Orbán traf am Montag in Mar-a-Lago, Florida, den designierten US-Präsidenten Donald Trump. Elon Musk und Michael Waltz nahmen ebenfalls an dem Treffen teil, wie der Pressechef des Ministerpräsidenten mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Außenminister Péter Szijjártó und 4iG-Chef Gellért Jászai waren ebenfalls anwesend, so Bertalan Havasi.