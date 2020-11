Vettel in Istanbul-Qualifikation ausgeschieden

Sebastian Vettel ist auch in der Qualifikation zum Formel-1-Rennen in Istanbul vorzeitig ausgeschieden. Der Ferrari-Pilot kam am Samstag bei schwierigen Bedingungen mit zeitweise viel Regen nicht über Rang zwölf hinaus.

Der 33-Jährige aus Heppenheim verpasste in Istanbul zum elften Mal in dieser Saison den finalen Durchgang der Startplatzjagd der besten zehn Fahrer. Auch der Monegasse Charles Leclerc im zweiten Ferrari schied als 14. vorzeitig aus. Beide Scuderia-Piloten müssen sich im viertletzten Saisonlauf am Sonntag (11.10 Uhr/RTL und Sky) steigern, um WM-Punkte zu holen.