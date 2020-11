Ungarn: 117 Patienten gestorben, Zahl der Covid-19-Infektionen um 3929 gestiegen

In den vergangenen 24 Stunden sind 117 Covid-19-Patienten, meist ältere Menschen mit einer Vorerkrankung, gestorben, während es 3.929 neu registrierte Coronavirus-Fälle in Ungarn gab, informierte koronavirus.gov.hu am Dienstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Seit dem ersten Ausbruch des Coronavirus in Ungarn im Frühjahr wurden bei 181.881 Menschen offiziell das Virus diagnostiziert und 4.008 Menschen starben, während 44.020 Menschen wieder genesen sind. Insgesamt gibt es 133.853 aktive Infektionen, während sich 7.598 Covid-Patienten im Krankenhaus befinden, 638 an Beatmungsgeräten. 41.557 Personen befinden sich in offizieller häuslicher Quarantäne, und die Zahl der durchgeführten Tests beläuft sich auf 1.528.302.

Bislang wurden die meisten Infektionen in Budapest (41.741) und im Komitat Pest (23.873) registriert, gefolgt von den Komitaten Győr-Moson-Sopron (12.410), Borsod-Abaúj-Zemplén (10.744), Hajdú-Bihar (9.571) und Szabolcs-Szatmár-Bereg (9.449). Das Komitat Tolna hat die geringste Anzahl von Infektionen (2.565).