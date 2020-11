Orbán: Konditionalität „würde die EU-Rechtsstaatlichkeit schwächen“

Die Haushaltskonditionalität der EU würde die Rechtsstaatlichkeit in der EU schwächen, nicht stärken, sagten Viktor Orbán und sein polnischer Amtskollege Mateusz Morawiecki in einer gemeinsamen Erklärung nach einem Treffen in Budapest – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die beiden Ministerpräsidenten sagten, der geplante Mechanismus sei offen für politischen Missbrauch. Die vorgeschlagenen Bedingungen stünden nicht im Einklang mit den EU-Verträgen und enthielten Definitionen der Rechtsstaatlichkeit, die „weit gefasst und vage“ seien. Gleichzeitig betonten die beiden Regierungschefs das Bekenntnis ihrer Länder zu den europäischen Grundwerten.

Ungarn werde keinen Vorschlag zum nächsten Mehrjahreshaushalt der Europäischen Union und zum Wiederaufbaufonds nach der Pandemie akzeptieren, den Polen für inakzeptabel halte, sagte Orbán in einer Presseerklärung nach den Gesprächen am Donnerstag. „Wir werden also die kommenden Monate damit verbringen, … gemeinsam zu kämpfen“, sagte er.

Die Verbindung der politischen Debatte über Rechtsstaatlichkeit mit der wirtschaftlichen Frage der Bewältigung der Coronavirus-Krise sei „unverantwortlich“, sagte Orbán und argumentierte, dass eine Krise schnelle wirtschaftliche Entscheidungen erfordere. Die Bewältigung der Krise dürfe nicht die Ausarbeitung rechtsstaatlicher Regelungen erfordern, sagte Orbán. Der nächste EU-Haushalt hingegen könne rechtlich nicht ohne die Unterstützung Ungarns und Polens verabschiedet werden, so Orbán.