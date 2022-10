Orbán: Sanktionspolitik muss geändert werden

Die Sanktionspolitik der Europäischen Union muss geändert werden, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán am späten Donnerstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

In einem Video auf Facebook sagte Orbán vor dem Prager Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs, dass bei dem Treffen einige „gewichtige Themen“ diskutiert werden müssten. „Werden die europäischen Länder in den kommenden Monaten Gas und Strom haben“, fragte er. Orbán sagte, Ungarn habe zuvor erfolgreich dafür gekämpft, eine Ausnahme vom Embargo und den Sanktionen gegen Öl zu erhalten. In den letzten Tagen habe das Land auch eine Befreiung von den neuen Sanktionen erreicht, die die Kernenergie und die Gaslieferungen betreffen, fügte er hinzu. Die Sanktionen haben zu „explodierenden“ Energiepreisen geführt, von denen auch Ungarn betroffen ist, sagte er. „Preise, die fast unmöglich zu bezahlen sind“, fügte er hinzu. „Russland ist keineswegs in die Knie gegangen und die europäischen Volkswirtschaften bluten aus. Es ist offensichtlich, dass die Sanktionspolitik geändert werden muss“, sagte er und fügte hinzu, dass dies das Hauptthema des Treffens sei.

Orbán führte in Prag eine Reihe von bilateralen Gesprächen, unter anderem mit seinem polnischen Amtskollegen Mateusz Morawiecki, dem tschechischen Präsidenten Milos Zeman und dem kroatischen Premierminister Andrej Plenković.