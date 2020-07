Bedingungen des Parlaments zum EU-Wiederaufbaufonds für Ministerpräsident Orbán verbindlich

Das ungarische Parlament hat die alleinige Befugnis, die Bedingungen zu ändern, die es am Dienstag in einem Gesetzesentwurf über das Coronavirus-Rettungspaket der Europäischen Union verabschiedet hat, sagte der Stabschef des Ministerpräsidenten. Auf dem EU-Gipfel in dieser Woche werde Ministerpräsident Viktor Orbán an diese Bedingungen gebunden sein, sagte Gergely Gulyás in einem Interview mit HírTv. Der Ministerpräsident müsse alle Änderungen dem Parlament für eine weitere Debatte erneut vorlegen, fügte er hinzu – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Da die EU plant, einen Kredit aufzunehmen, um ihr Rettungspaket nach der Pandemie zu finanzieren, und jeder Mitgliedsstaat eine Garantie leisten muss, sei eine parlamentarische Resolution gerechtfertigt, sagte er. Die Meinungen über das Darlehen seien innerhalb des Blocks „weit auseinander“, sagte Gulyás. „Ob Ungarn sein Veto [gegen den Vorschlag] einlegen wird, ist nicht die Frage“, so Gulyás. Länder wie die Niederlande, Schweden und Österreich weigern sich, den südlichen Mitgliedsstaaten Hilfe zu leisten und würden nur Darlehen gewähren, sagte er.

Unterdessen habe Mitteleuropa „seine eigenen Bedingungen“, fügte er hinzu. Hinsichtlich der Kritik an der Rechtsstaatlichkeit Ungarns sagte Gulyás, das Thema werde als politische Munition „gegen konservative mitteleuropäische Regierungen“ eingesetzt. Die ungarische Regierung, die unter der kommunistischen Diktatur gelitten habe, „schätze die Rechtsstaatlichkeit sehr“, sagte er.

Zu einem anderen Thema sagte Gulyás, die ungarische Regierung habe die Pflicht, ihre Bürger vor dem neuartigen Coronavirus zu schützen. Die Interessen von Urlaubern im Ausland müssten in den Hintergrund treten, so Gulyás. Die Regierung müsse bereit sein, die erneute Einschleppung des Virus zu unterbinden, um einen Lockdown ähnlich wie im März zu vermeiden, sagte er.

Bei ihrer Sitzung am Mittwoch werde die Regierung entscheiden, ob es nach dem 15. August grünes Licht für Feste und Feierlichkeiten geben werde, darunter das Feuerwerk am ungarischen Nationalfeiertag am 20. August, sagte Gulyás. In Beantwortung einer Frage zu den EU-Fördermitteln, die den Kommunalverwaltungen und anderen Organisationen direkt zur Verfügung stehen, sagte Gulyás, dass in „älteren Mitgliedsstaaten“ bereits einige Mittel zur Verfügung stünden, in Mitteleuropa jedoch nur in begrenztem Umfang.

Zum Thema des Wiederaufbaus der Budapester Kettenbrücke bestand Gulyás darauf, dass die Stadtverwaltung 180 Milliarden Forint (508 Millionen Euro) in Anleihen für diesen Zweck zur Verfügung habe. Budapest „hat dieses Geld gerade jetzt; sie könnten die Kettenbrücke 6-8 Mal renovieren“, sagte Gulyás. Angesichts dessen sieht die Zentralregierung keinen Grund, ihre Unterstützung für die Arbeiten zu erhöhen, sagte er.