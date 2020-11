McKinsey: Wachstum nach der Pandemie könnte die Entwicklung Ungarns ankurbeln

Ungarn könnte sich bis 2030 dem Entwicklungsstand Westeuropas annähern, wenn das BIP-Wachstum nach der Coronavirus-Krise wieder bei jährlich 4% liegt, so das ungarische Büro der US-Beratungsfirma McKinsey – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Büroleiter Levente Jánoskuti sagte auf einer Online-Pressekonferenz, dass die frühzeitige Vorbereitung Ungarns auf die Zeit nach der Pandemie der Schlüssel zur Annäherung des Landes an Westeuropa in der kommenden Zeit sei. Die wichtigsten Faktoren in diesem Prozess seien Investitionsförderung, Spitzentechnologie, gut ausgebildete Arbeitskräfte und das regulatorische Umfeld, sagte Jánoskuti.

András Havas, der die Analyse über Ungarn mitverfasst hat, sagte, dass ohne wesentliche Verbesserungen der Wettbewerbsfähigkeit des Landes langfristig ein BIP-Wachstum von 2,5% erwartet wird. Produktivität und Effizienz müssten in allen Bereichen gesteigert werden, wenn Ungarn zu seinen westeuropäischen Konkurrenten aufschließen wolle, fügte er hinzu. Die Entwicklung sollte die Automatisierung im Agrarsektor und die Modernisierung des Stromnetzes einschließen, sagte er.

Havas forderte auch, regionale Lücken im öffentlichen Bildungswesen zu schließen und den Anteil der ingenieur- und naturwissenschaftlichen Studiengänge an der Hochschulbildung zu erhöhen. Verbesserte digitale und fremdsprachliche Fähigkeiten würden die Wettbewerbsfähigkeit der Arbeitskräfte erhöhen, fügte er hinzu.