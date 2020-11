Russland lädt ungarische Experten zum Besuch einer Impfstoff-Produktionsanlage ein

Der ungarische Außenminister Péter Szijjártó traf am Freitag mit dem russischen Gesundheitsminister Mikhail Murashko zusammen und sagte, Russland habe angeboten, ungarische Experten in seine Impfstofffabrik einzuladen, um die Produktion des Sputnik-Coronavirus-Impfstoffs zu untersuchen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Szijjártó sagte auf einer gemeinsamen Pressekonferenz nach den Gesprächen, dass die ungarische Regierung daran arbeite, den Ungarn so bald wie möglich Zugang zu einem Impfstoff zu verschaffen. Er dankte Murashko dafür, dass er Ungarn als erstes Land ausgewählt habe, an das Proben geschickt wurden. Ungarische Experten könnten bereits in der nächsten Woche nach Russland reisen, sagte Szijjártó. Murashko sagte, ungarische Experten seien willkommen, die Impfstoffherstellung und Qualitätssicherungsprotokolle in der russischen Fabrik zu studieren.

Szijjártó sagte, dass Impfstoffe „sowohl im Osten als auch im Westen“ entwickelt würden, und es sei noch abzuwarten, welcher Impfstoff in ausreichender Menge zur Verfügung stehen werde. Er fügte hinzu, dass es „unverantwortlich wäre, eine dieser Möglichkeiten aufzugeben“. Er fügte auch hinzu, dass die Regierung „keiner Wirtschaftslobby nachgeben würde“. „Wir werden alle Möglichkeiten im Auge behalten, denn das liegt im Interesse des ungarischen Volkes“, sagte der Minister.

Unterdessen sagte Szijjártó, dass die Regierung an einer Diversifizierung der ungarischen Energieversorgung arbeite, fügte aber hinzu, dass Russland weiterhin eine wichtige Rolle spielen werde. Ungarns langfristiger Gasliefervertrag mit Russland werde 2021 auslaufen, bemerkte er und fügte hinzu, dass bald Gespräche über die nächste Periode beginnen würden. Szijjártó sagte, dass sieben ungarische Unternehmen derzeit Investitionsprojekte in den Bereichen Landwirtschaft, Gesundheit und chemische Industrie durchführen, während ungarische und russische Unternehmen gemeinsam Eisenbahnwaggons für Ägypten als Teil „des bisher größten Auftrags für den ungarischen Fahrzeugbau“ herstellen.