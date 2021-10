Szijjártó: Ungarn erhält Technologie zur Herstellung von Sputnik-Impfstoff

Ungarns nationales Impfstoffwerk wird noch in diesem Jahr die Technologie zur Herstellung des Coronavirus-Impfstoffs Sputnik V aus Russland erhalten, sagte der ungarische Außenminister Péter Szijjártó am Donnerstag in Moskau nach Gesprächen mit dem russischen Gesundheitsminister Mikhail Murashko – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Szijjártó sagte, Ungarn habe von der hochrangigen Zusammenarbeit mit Russland im Bereich der Gesundheitsversorgung „sehr profitiert“. Zu Beginn der Pandemie habe Ungarn genügend Sputnik-V-Impfstoff beschafft, um „das Leben und die Gesundheit von einer Million Menschen zu schützen“, und damit zur „schnellsten Impfkampagne in Europa“ beigetragen, sagte er. „Wir haben nun vereinbart, die Zusammenarbeit im Bereich Impfstoffe auf eine neue Ebene zu heben“, sagte er.

Murashko und Szijjártó vereinbarten, dass der für die Herstellung des Sputnik-Impfstoffs notwendige Technologietransfer noch in diesem Jahr erfolgen und in der im Bau befindlichen ungarischen Impfstofffabrik eingesetzt werden soll, hieß es in der Erklärung. Ungarn habe auch ein wirtschaftliches Interesse an der Herstellung eines weltweit gefragten Impfstoffs, sagte Szijjártó.

Murashko sagte, dass der Zulassungsprozess des Impfstoffs durch die Weltgesundheitsorganisation voraussichtlich an Fahrt gewinnen wird. Die WHO werde am kommenden Mittwoch eine Vereinbarung mit der russischen Regierung unterzeichnen, um den Prozess in Gang zu setzen, sagte er. Szijjártó sagte, Ungarn habe „positive Erfahrungen“ mit Sputnik V gemacht und sei bereit, der WHO die Daten zur Verfügung zu stellen. Szijjártó und Murashko vereinbarten, das ungarisch-russische gemischte Komitee Ende November einzuberufen, um die Einzelheiten der Impfstoffproduktion auszuarbeiten, so Szijjártó.