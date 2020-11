Bahrain-Rennen unterbrochen nach Feuerunfall von Grosjean

Nach einem Feuerunfall ist das Formel-1-Rennen in Bahrain zunächst unterbrochen worden.

Schon kurz nach dem Start des drittletzten Grand Prix der Saison am Sonntag krachte Haas-Pilot Romain Grosjean in die Leitplanke. Sein Auto ging sofort in Flammen auf. Der Grund war zunächst unbekannt. Auf TV-Bildern war zu sehen, wie der 34-Jährige kurz nach dem Crash im Medizinwagen saß. Grosjean musste gestützt werden, als er in einen Krankenwagen begleitet wurde. Die Autos kehrten in die Boxen zurück.