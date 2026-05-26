MotoGP: Marc Márquez wird mit großer Wahrscheinlichkeit am Balaton dabei sein

Marc Márquez, der Titelverteidiger in der Königsklasse der Motorrad-Weltmeisterschaft, wird mit großer Wahrscheinlichkeit beim Grand Prix von Ungarn nächste Woche dabei sein – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Der 33-jährige spanische Star stürzte Anfang Mai in Le Mans im Endspurt des Sprintrennens beim Grand Prix von Frankreich schwer, wodurch er sich einen Knochenbruch im Fuß zuzog. Der Ducati-Fahrer wurde daraufhin nach Madrid gebracht, wo er operiert wurde und auch ein Problem aufgrund einer früheren Schulterverletzung behoben wurde. Der siebenfache MotoGP-Weltmeister verpasste den Lauf in Barcelona; an diesem Wochenende tritt das Feld in Mugello (Italien) an, und auf der vorläufigen Nennliste steht auch Márquez’ Name – für den Start muss er jedoch die erforderliche ärztliche Freigabe erhalten. Das MotoGP-Rennwochenende in Ungarn findet nächste Woche in Balatonfőkajár statt.