Das Internet bietet viele Möglichkeiten. Heute kann man im Netz um einiges mehr machen als auf Websites surfen oder E-Mails schreiben.

Fast unser gesamtes Leben spielt sich online ab und wir können heute mit unseren Freunden kommunizieren, neue Online Slots wie den El Torero Spielautomat ausprobieren oder Tausende anderer Dinge tun.

Auch für die Filmbranche hat das Internet für große Veränderungen gesorgt. Vor allem der Streaming-Dienst Netflix ist drauf und dran, Hollywood überflüssig zu machen und sich zum größten Namen in der Filmbranche zu machen. Von House of Card über Narcos bis hin zu Stranger Things – über die Jahre hat Netflix einige fantastische Eigenproduktionen hervorgebracht, die sich keinesfalls hinter den Filmen oder Serien aus Hollywood verstecken müssen.

Sehr interessant ist dabei die Tatsache, dass immer mehr Netflix-Produktionen in Deutschland stattfinden. In der Vergangenheit wurden einige tolle Serien bei uns im Land produziert, und einige weitere sind bereits in Planung. Um die Wiederauferstehung Deutschlands in der Filmbranche zu feiern, stellen wir heute die besten deutschen Produktionen auf Netflix vor.

1. Dark

Die erste große Netflix-Produktion in Deutschland war die Serie Dark. Dabei handelt es sich um eine Serie aus dem Bereich Thriller und Mystery, die in einer erfundenen deutschen Stadt in Deutschland spielt. Dort verschwinden seit einiger Zeit Kinder auf mysteriöse Weise. Die Serie war ein echter Hit und bewies eindrucksvoll, dass Deutschland durchaus hochwertige und spannende Filme und Serien produzieren kann – zumindest mit der Hilfe von Netflix. Es gibt drei Staffeln von Dark und die Sendung ist damit offiziell zu Ende.

2. How to Sell Drugs Online (Fast)

Der zweite große Netflix-Hit aus Deutschland ist die Serie How to Sell Drugs Online (Fast). Diese handelt von Max, einem jungen Deutschen, der Geldprobleme hat und sich aus diesem Grund dazu entscheidet, Drogen über das Internet zu verkaufen. Dass dieser Plan nicht ganz so verläuft, wie sich der junge Max dies gedacht hatte, versteht sich eigentlich von selbst. Die Serie ist sehr unterhaltsam und bietet einen interessanten Einblick in das Leben eines jungen Menschen in Deutschland.

Die erste Staffel des Überraschungshits erschien 2019 und die zweite folgte im Jahr 2020. Die dritte Staffel wird derzeit gedreht, daher können sich Fans der Serie auf weitere spannende Abenteuer freuen. Auch international war How to Sell Drugs Online (Fast) sehr erfolgreich und konnte bereits zahlreiche Fans gewinnen.

3. Wir sind die Welle

Weniger bekannt ist die Serie Wir sind die Welle, die ebenfalls 2019 zum ersten Mal auf Netflix ausgestrahlt wurde. Die Handlung dreht sich um eine Gruppe junger Menschen in Deutschland, die sich dazu entscheiden, einige der Probleme unserer Gesellschaft zu bewältigen und Lösungen dafür zu finden. Leider wurde Wir sind die Welle nicht so positiv empfangen wie die beiden ersten Einträge in unserer Liste und eine Nachricht über eine zweite Staffel steht noch aus.

4. Dogs of Berlin

Bei Dogs of Berlin verschlägt es den Zuschauer in die etwas andere Seite der deutschen Hauptstadt. Dort arbeiten zwei Polizisten daran, das organisierte Verbrechen in Berlin zu bekämpfen. Wer allerdings eine deutsche Version von Sopranos oder anderen ähnlichen Serien aus den USA erwartet, der wird ein wenig enttäuscht sein. Die Serie hat zwar durchaus ihre Momente, lieferte aber niemals die Spannung und Dramatik, die andere Filme oder Serien aus dem Genre bieten. Wer einen genaueren Einblick in die Unterwelt von Berlin bekommen will, der ist hier allerdings genau richtig.

5. Skylines

Von der Hauptstadt geht es ins Finanzzentrum von Frankfurt. Allerdings dreht sich die Handlung von Skylines nicht um Bänker oder Manager, sondern um die Musikszene der Stadt. Die Serie spielt von einem Hip Hop-Künstler, der versucht, sich in der umkämpften Branche einen Namen zu machen. Dabei muss er sich mit jeder Menge Intrigen und Dramen herumschlagen. Leider wurde bereits bekanntgegeben, dass die erste Staffel von Skylines die einzige bleiben wird.

Fazit

Mit der Hilfe von Netflix ist Deutschland drauf und dran, sich zu einem ernsthaften Standort für die Produktion von Filmen oder Serien zu entwickeln. Vor allem die Hits Dark und How to Sell Drugs Online (Fast) waren auch beim internationalen Publikum sehr beliebt und haben dafür gesorgt, dass viele weitere Produktionen in Deutschland gestartet werden.

Es bleibt interessant zu sehen, welche Ideen und Konzepte in Zukunft aus Deutschland auf den großen oder kleinen Bildschirm kommen werden. Eines dürfte aber sicher sein: Das Vorurteil, dass aus Deutschland keine guten Filme oder Serien kommen, ist seit dem Aufstieg von Netflix ein für allemal aus der Welt geschafft. Heute ist klar, dass der nächste Hollywood-Hit genauso gut aus Deutschland kommen könnte.

Link zu Netflix: https://www.netflix.com/de/