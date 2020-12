Sicher mit Spaß spielen: Die besten Tipps für Online-Games und Casinos

Hier finden Sie Tipps für sichere Online-Games mit Spaß. Zudem blicken wir auf die Geschichte des Glücksspiels in Ungarn zurück. Wie in vielen europäischen Ländern hat das Glücksspiel auch in Ungarn eine lange Tradition. Die Historie ist wechselhaft. Staatliche Eingriffe sind allerdings weit verbreitet.

Glücksspiel-Ära beginnt im 18. Jahrhundert

Werfen wir einen Blick zurück. Wir schreiben das Jahr 1752. Die Lotterie ist für viele Menschen ein Lichtblick im harten Arbeiter-Alltag. Daher entstand in diesem Jahr die erste ungarische Lotterie. Königin Maria höchstpersönlich initiierte dieses Projekt. Bewohner des Landes fanden ebenfalls Gefallen daran und widmeten sich ab dem 19. Jahrhundert dieser Freizeitbeschäftigung. Vor allem Pferderennen und Kartenspiele sind gefragt. Im 20. Jahrhundert kam allerdings ein Einschnitt. Ungarn wurde Teil der Sowjetunion, die wiederum das Glücksspiel stark einschränkte. Doch der Spaß an der Lotterie ging nie verloren, so dass die Branche in den 60ern erneut begann zu boomen. Die Einschränkungen wurden erst Anfang der 90er Jahre gelockert. Eine ausgedehnte Legalisierung ließ das Glücksspiel florieren.

Heute reguliert die nationale ungarische Steuer- und Zollverwaltung Formen des Glücksspiel.

Boom der Online-Spiele

Virtuelle Spiele boomen hierzulande genauso wie weltweit. Wer schon alle neuen Netflix-Produktionen gestreamt hat, sucht nach weiteren medialen Beschäftigungen. Ob allein oder mit Freunden: Auf Plattformen wie Casimba warten zahlreiche Games und Wetteinsätze auf die User. Für ein Wochenende passen neben den klassischen Brettspielen in der Familie auch virtuelle Spieleabende mit Freunden. Sicherheit spielt aber auch eine große Rolle – schließlich möchte man nach dem erfolgreichen Zocken, keinen Virus auf dem Laptop haben.

5 Tipps für sichere Online-Spiele

Versteckte Kosten, Datenmissbrauch, Trojaner: Wer online spielt, sollte auf ein paar Dinge achten. Spannende, strategische Games finden sich auf vielen Seiten, diese sollten aber sicher sein.

1. Seriöse Quellen nutzen

Einfach downloaden: Keine gute Idee. Schnell kann sich hinter dem neuen Spiel ein Virus verbergen. Dann ist erstmal Schluss mit Spielen. Achten Sie auf eine offizielle Herstellerseite oder Bewertungen im App-Store.

2. Datensicherheit checken

In der Regel müssen sich Nutzer auf einer Casino- oder Gaming-Seite registrieren. Persönliche Daten sind also anzugeben. Doch Achtung: Geben Sie so wenig wie möglich von sich preis. Eine separate E-Mail-Adresse verhindert, dass möglicher Spam an ihre Hauptadresse gehen. Als Login-Name sollte zudem ein Pseudonym gewählt werden.

3. Kostenüberblick

Viele Online-Spiele sind kostenfrei – das macht sie auch so attraktiv. Doch Achtung: Es gibt auch zahlungspflichtige Angebote. In der Regel erhalten User dadurch Vorteile im Spiel und zusätzliche Vorteile werden freigeschaltet. Viele Nutzer zahlen auch gerne einen kleinen Betrag, um die „nervige“ Werbung nicht mehr zu sehen. Wichtig ist, dass man stets den Überblick über die Kosten hat.

4. Geräte sichern

Sie spielen auch gerne auf dem Smartphone? Dann sollten Sie auch regelmäßige Sicherheitsupdates einspielen und das Betriebssystem auf allen Endgeräten up-to-date halten.

5. Social Media nicht verknüpfen

Oftmals fragen Portale eine Anmeldung über Facebook und Co. an. Im besten Fall lehnen Sie das ab und melden sich manuell ab. So bleiben Daten aus den sozialen Netzwerken dort, wo sie hingehören.