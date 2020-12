Ungarn: Anstieg der Industrieproduktion um 0,6 Prozent im Oktober

Die Produktion des ungarischen Industriesektors stieg im Oktober im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 0,6% und verlangsamte sich damit gegenüber einem Anstieg von 2,2% im Vormonat, teilte das Statistische Zentralamt (KSH) mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Bereinigt um die Zahl der Arbeitstage stieg die Gesamtleistung um 2,7%. Die Produktion der Automobilbranche sowie der Bereiche Computer, Elektronik und optische Geräte stieg an, während die Produktion der meisten anderen Fertigungsbereiche, einschließlich Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren, zurückging, sagte das KSH. Im Monatsvergleich stieg die Produktion arbeitstag- und saisonbereinigt um 2,8%. Im Januar-Oktober sei die Produktion um 8,2% gesunken, so das KSH.

László György, Staatssekretär des Ministeriums für Innovation und Technologie, kommentierte die Daten mit den Worten, dass die wirtschaftlichen Schutzmaßnahmen der Regierung die Folgen der Coronavirus-Epidemie erfolgreich kompensiert hätten. Die Leistung der ungarischen Industrie habe sich in jedem Herbstmonat verbessert, sagte er.

Der leitende Analyst Gergely Suppan von der Takarékbank sagte, die Industrieproduktion im Oktober habe die Erwartungen weit übertroffen, ein Signal dafür, dass sich der Sektor von der Coronavirus-Krise erholt habe. Die Industrieleistung könnte sich in den kommenden Monaten weiter stabilisieren und im letzten Quartal einen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr aufweisen, was zum Teil auf die schwächere Basis und den Kalendereffekt zurückzuführen sei, fügte er hinzu. Er sagte, es werde erwartet, dass die Industrieproduktion in diesem Jahr um 5,5-6,5% schrumpft und im nächsten Jahr auf dieser niedrigen Basis ein Wachstum von 14-16% verzeichnen werde.