Ungarn: Regierung setzt spezielle Einkaufszeiten für ältere Menschen aus

Ab Samstag wird die Regierung die speziellen Einkaufszeiten für ältere Menschen aussetzen, die als Folge der Coronavirus-Epidemie eingeführt wurden, so das Informationszentrum der Regierung – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die Aussetzung der speziellen Einkaufszeiten wurde von Handelsorganisationen und dem Rat für Seniorenangelegenheiten vorgeschlagen, um zu verhindern, dass sich große Menschenmengen zum Weihnachtseinkauf versammeln, so das Informationszentrum der Regierung am Freitag. Die Aussetzung wird bis auf weiteres in Kraft bleiben, fügte es hinzu.