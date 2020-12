Immobilienbewertung – mit Heid den richtigen Sachverständigen einsetzen

Wer Wohnraum kaufen, veräußern oder auch vermieten möchte, kann von einer professionellen Immobilienbewertung profitieren. Das Objekt soll möglichst zum besten Preis verkauft werden? Beim Kauf ist nicht ganz sicher, welcher Verkehrswert wirklich an die Immobilie gebunden ist?

Oder es gibt gar Streitigkeiten um ein Objekt, beispielsweise im Erbfall? Verschiedene Situationen können dazu führen, dass eine kompetente Immobilienbewertung durch den Sachverständigen notwendig wird – Heid Immobilienbewertung kann hier weiterhelfen. Obwohl auch Online-Portale Erfolg mit der sekundenschnellen Bewertung versprechen, gibt es einige Unterschiede, die beachtet werden sollten.

Online Immobilienbewertung oder professionelles Gutachten – wo liegen die Unterschiede?

Die Online Immobilienbewertung kann in vielerlei Hinsicht als praktisch gewertet werden: Schließlich reicht die Angabe einiger Eckdaten vollkommen aus, um in Sekundenschnelle einen ungefähren Immobilienwert ermitteln zu lassen. Doch diese Ermittlungen sind nicht sonderlich präzise, sodass der Wert je nach Höhe stark von dem professionell ermittelten Verkehrswert abweichen kann. Der Grund: Hier wird auf eine wesentlich weniger umfangreiche Datenbank und weniger Details zum Objekt zugegriffen.

Ein professioneller Gutachter hingegen nimmt sich aller Immobiliendetails an, während der das Objekt begeht und kann dabei auf jahrelange Erfahrung zurückgreifen, was wertsteigernde und -mindernde Eigenschaften angeht. Darüber hinaus bietet der Sachverständige nicht nur die nötige Fachkenntnis, sondern kann auch auf eine breite Datenbank an ermittelten Immobilienwertschätzungen und Verkaufspreisen der letzten Jahre zurückgreifen. Durch das aufwendige Gutachten entstehen präzisere Wertermittlungen, die auch bei einem Verkauf als Grundlage dienen können oder sogar vor Gericht Bestand haben. Das Kurzgutachten online hingegen reicht für das private Wissen um den Immobilienwert vollkommen aus, sodass es darauf ankommt, welche Immobilienbewertung im Moment am besten zu den eigenen Bedürfnissen passt.

Mit Heid Immobilienbewertung bestens beraten

Wird eine professionelle Immobilienbewertung benötigt, ist Heid der kompetente Ansprechpartner rund um alle Immobilienobjekte und Arten des Gutachtens. Fragen werden hier kostenlos beantwortet, sodass eine Erstberatung unverbindlich und risikolos vorgenommen werden kann. Nicht nur Ein- und Zweifamilienhäuser können hier professionell und objektiv begutachtet werden, sondern auch gewerbliche Immobilien, Wohnungen und anderweitige Objekte. So greift Heid Immobilienbewertung ganzheitlich unter die Arme.