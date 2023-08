Hauskauf in Ungarn: Diese Tipps sollten Interessenten beachten

Ungarn ist nicht nur beliebt, wenn es darum geht, die „schönsten Wochen des Jahres“ zu planen. Immer mehr Menschen entscheiden sich mittlerweile dazu, sich hier häuslich niederzulassen. Und das aus gutem Grund! Das Land Ungarn zeichnet sich nicht nur durch eine beeindruckende Geschichte, sondern unter anderem auch durch viel Kultur und – je nach Region – eine hohe Lebensqualität aus.

Selbstverständlich ist es auf der Suche nach einer passenden Bleibe auch immer wichtig, die eigenen Erwartungen zu berücksichtigen. Was für die einen ein „wunderschöner Ort“ sein kann, bietet für die anderen vergleichsweise wenig Spielraum, sich selbst zu verwirklichen.

Fest steht jedoch: Wer sich dazu entschlossen hat, in Ungarn eine Immobilie zu kaufen, sollte einige Punkte beachten, um sicherzustellen, dass auch wirklich alles legal, sicher und unkompliziert verläuft.

Tipp Nr. 1: Die Zusammenarbeit mit einem Makler

Wer in Ungarn eine Immobilie kaufen möchte, sollte sich definitiv überlegen, mit einem Makler zusammenzuarbeiten. Hier geht es um weitaus mehr als „nur“ darum, das passende Objekt zu finden! Unter anderem kann das Engagieren eines Maklers auch dabei helfen, etwaige Sprachbarrieren zu überwinden. Hinzu kommt, dass in Ungarn mit Hinblick auf den Kauf von Häusern und Wohnungen auch von gesetzlicher Seite aus andere Vorgaben beachtet werden müssen, als es zum Beispiel in Deutschland der Fall ist.

Diejenigen, die sich in diesem Zusammenhang auf die Dienste eines kompetenten und zuverlässigen Maklers verlassen können, sind klar im Vorteil.

Immerhin müssen sie sich nicht in die aktuell geltende Gesetzgebung einlesen, sondern profitieren von dem Hintergrundwissen, das ihnen der Dienstleister ihres Vertrauens bietet. Auf diese Weise lassen sich viele Fragen auf dem kurzen Dienstweg beantworten. Ein netter „Nebeneffekt“: Wer sich weniger um die Bereiche Bürokratie und Administration kümmern muss, hat in der Regel auch mehr Zeit, um sich auf sein neues Eigentum zu freuen.

Tipp Nr. 2: Ein Blick auf die Wohngegend und die Infrastruktur

„Wo soll mein zukünftiges Haus stehen?“ – Hierbei handelt es sich um eine Frage, die sich jeder Hausbesitzer in spe, nicht nur in Ungarn, stellen dürfte. Bei genauer Hinsicht fällt auf, dass sich diese Überlegung jedoch gerade in Ungarn als besonders interessant erweist. Hier gibt es viele ländliche Gegenden, die – zumindest ohne Auto – fast komplett von der Außenwelt abgeschottet sind. Immerhin lebt das Land unter anderem von seinen ertragreichen Feldern und vielen natürlichen Highlights, für die es nicht zwangsläufig große Fabriken braucht.

Oder anders: Wer in Ungarn naturnah und vergleichsweise ruhig leben möchte, ist in den meisten Fällen auf die Möglichkeiten angewiesen, die ihm der Individualverkehr bietet. Daher ist es umso wichtiger, sich nicht nur mit dem betreffenden Objekt, sondern auch mit dessen Umgebung auseinanderzusetzen.

Tipp Nr. 3: Häuser „mit Potenzial“ nicht von vornherein ausschließen

Wer kennt sie nicht? Die Häuser, die gerne mit Zusätzen, wie zum Beispiel „mit Potenzial“ oder „für Liebhaber“ angepriesen werden. Vor allem Hobbyhandwerker haben hier oft die Möglichkeit, bares Geld zu sparen und (ganz nebenbei) auch ihre individuellen Gestaltungsideen zu verwirklichen.

Diejenigen, die zum Beispiel wissen, was sie mit Hinblick auf Themen wie Dachdämmung, Renovieren im Allgemeinen und Sanierungsarbeiten beachten müssen, haben in den entsprechenden Objekten in Ungarn teilweise tolle Herausforderungen gefunden, die es wert sind, beachtet zu werden. Vor allem dann, wenn die entsprechende Immobilie noch etwas Luft nach oben bietet, ist es jedoch wichtig, sich genau mit dem Status Quo und den mit ihm verbundenen Anforderungen auseinanderzusetzen.

Fazit

Ungarn bietet Menschen, die sich selbst verwirklichen und in einen neuen Lebensabschnitt starten möchten, viel Potenzial und wurde vielleicht auch mit Hinblick auf einen ruhigen und entspannten Lebensabend in der Vergangenheit immer wieder unterschätzt.

Hausbesitzer in spe, die sich hier niederlassen möchten, sollten jedoch auf keinen Fall etwaige Sprachbarrieren und die gesetzlichen Vorgaben vor Ort unterschätzen. Wer sich jedoch ausreichend Zeit nimmt, den Kauf des betreffenden Objekts und den Umzug in ein fremdes Land zu planen, profitiert oft von einem tollen Abenteuer, das in einer gesteigerten Lebensqualität enden kann und voller Überraschungen steckt.