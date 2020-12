Kiel erobert Tabellenführung zurück – Düsseldorf Fünfter

Dank eines Traumtores von Fin Bartels hat Holstein Kiel wieder die Tabellenführung der 2. Fußball-Bundesliga übernommen.

Die Kieler gewannen durch den tollen Fallrückzieher des ehemaligen Erstligaprofis (80.) am Mittwochabend 1:0 (0:0) gegen den 1. FC Nürnberg und liegen in der Tabelle vor dem Hamburger SV, der am Vortag 4:0 gegen Sandhausen gewonnen hatte.

Auf Rang fünf rückte Erstliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf durch einen 3:0 (1:0)-Sieg gegen den VfL Osnabrück. Der ebenfalls abgestiegene SC Paderborn kam gegen Eintracht Braunschweig nur zu einem 2:2 (2:1) und liegt auf Rang 13.

Am Nachmittag hatte die Deutsche Fußball Liga (DFL) nach einem Corona-Fall bei den Würzburger Kickers das Spiel gegen den FC St. Pauli abgesagt. «Über eine Neuansetzung wird die DFL zeitnah entscheiden», teilte die Liga mit.