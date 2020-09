1. Runde im DFB-Pokal – sechs Favoriten scheitern

Vom 11. bis zum 14. September 2020 wurde die 1. Runde im DFB-Pokal 2020/21 ausgespielt. Die Partie zwischen dem 1. FC Schweinfurt 05 und dem FC Schalke 04 wurde aufgrund einer Klage von Türkgücü München kurzfristig abgesagt. Die Partie des Mittelrheinligisten 1. FC Düren gegen den deutschen Rekordmeister und frisch gebackenen Champions League Sieger FC Bayern München wurde auf den 15. Oktober terminiert.

In den 30 bisher ausgetragenen Spielen traf in einigen Fällen auch wieder die Fußballweisheit zu: “Der Pokal hat seine eigenen Gesetze!” Zwei Erstligisten und vier Zweitligisten scheiterten an Vereinen, die jeweils eine oder mehrere Klassen tiefer spielen.

Hertha BSC verliert gegen Zweitliga-Aufsteiger Braunschweig

Das hatte sich der ambitionierte Bundesligist Hertha BSC Berlin und sein Millioneninvestor Lars Windhorst sicher anders vorgestellt. In einer spektakulären Partie schossen die überlegenen Berliner in der regulären Spielzeit vier Tore. Das reicht normalerweise zum Sieg. Am Ende erzielte der frischgebackene Zweitligist Eintracht Braunschweig aber einen Treffer mehr und gewann überraschend mit 5:4. Der Braunschweiger Martin Kobylanski traf drei Mal für sein Team. Wer auf dieses Ergebnis gewettet hat, konnte sich am Ende sicher über einen schönen Gewinn freuen. Wer zukünftig mal eine Sportwette platzieren möchte, sollte sich diese Seite ansehen. Es ist anscheinend kein Tipp zu ungewöhnlich.

Bielefeld scheitert an RW Essen

1:0 hieß es am Ende für den Viertligisten Rot-Weiss Essen. Doch das reichte um den Bundesligisten Arminia Bielefeld in einem umkämpften Spiel aus dem DFB-Pokal zu werfen. Die Bielefelder verschliefen die 1. Halbzeit komplett und Essen nutze die Schwächen in der Bielefelder Defensive aus. Simon Engelmann traf nach Vorlage von Sandro Plechaty in der 33. Minute zum entscheidenden 1:0. Die Arminia wurde in der 2. Hälfte stärker, doch es reichte nur noch zu zwei Pfostentreffern.

Dynamo Dresden schlägt den HSV deutlich

In der 2. Bundesliga trafen beide Teams in der gerade beendeten Saison noch aufeinander. Dynamo Dresden muss aber zur neuen Saison als Absteiger in der 3. Liga kleinere Brötchen backen. Im DFB-Pokal konnten sie jedoch gegen den gestrauchelten Bundesliga-Dino Hamburger SV nach einer starken Anfangsphase gewinnen. Nach 16 Minuten stand es bereits 2:0 für die Sachsen. Kurz nach der Pause erhöhte Daferner auf 3:0. Hamburger konnte erst in der 89. Minute den Anschlusstreffer erzielen, zu spät. In der 95. Minute verwandelte Sebastian Mai noch einen Handelfmeter für Dresden. Das Duell der beiden Elbstädte gewann Dynamo Dresden damit deutlich mit 4:1.

Auch Aue, Pauli und Heidenheim scheitern

Auch für drei andere Vereine aus der 2. Bundesliga heißt es schon in der 1. Runde Endstation im DFB-Pokal 2020/21. Erzgebirge Aue scheitert 0:2 beim Regionalligisten SSV Ulm 1846. Ein weiterer Regionalligist, der SV Elversberg, schickt den anderen Hamburger Zweitligisten FC St. Pauli deutlich mit 4:2 vom Platz. Knapp hingegen verlor der 1. FC Heidenheim gegen den SV Wehen Wiesbaden. Am Ende stand es in diesem Spiel 1:0 für Wiesbaden.

Die zweite Runde des DFB-Pokal 2020/21 wird am 18. Oktober wieder im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund ausgelost. Die ARD-Sportschau überträgt ab 18 Uhr live im Ersten. Ausgespielt werden die gelosten Spiele dann kurz vor Weihnachten am 22. und 23. Dezember.