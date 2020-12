Positiver Corona-Test bei Skiflug-Weltmeister Geiger

Skiflug-Weltmeister Karl Geiger ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 27-Jährige verpasst damit den Weltcup der Skispringer in Engelberg an diesem Wochenende definitiv.

Ob er bei der Vierschanzentournee, die am 28. Dezember mit der Qualifikation in seiner Heimat Oberstdorf beginnt, dabei sein kann, ist noch unklar. «Mir geht es gut, ich habe keine Symptome», wird Geiger in einer Mitteilung des Deutschen Skiverbands zitiert. «Ich befinde mich jetzt in Quarantäne und werde regelmäßig Tests absolvieren.»

Der Allgäuer war am vergangenen Samstag im slowenischen Planica Skiflug-Weltmeister geworden und hatte tags darauf mit der Mannschaft die Silbermedaille gewonnen. Bei den übrigen Mitgliedern des Skisprungteams sind die Tests negativ ausgefallen. Die Mannschaft will daher an den Wettkämpfen in der Schweiz an diesem Wochenende teilnehmen.