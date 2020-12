Lernen Sie einige erstaunliche Vorteile von Bitcoin kennen!

Es ist mehr als ein Jahrzehnt her, seit die Bitcoin eingeführt wurde. Früher hat sich die Grafik der digitalen Währungen ständig verändert, da die Menschen sie immer mehr verlangen. Mit dem Aufkommen von Bitcoin sind die Menschen dazu übergegangen, Bitcoin anstelle von Fiat-Währungen zu verwenden. Obwohl das Bitcoin-System mit zahlreichen Risiken und Vorteilen verbunden ist, gehen auch immer mehr Menschen Risiken ein und nutzen es als Tauschmittel.

Bitcoin ist nun in den Mainstream eingetreten, und die meisten Unternehmen und Agenturen haben damit begonnen, Bitcoin als Zahlungsmethode zu akzeptieren. Es ist ratsam für einen Anfänger, alle Vorteile und Risiken in Betracht zu ziehen, die mit Bitcoin verbunden sind, und dann mit dem Handel oder der Investition in Bitcoin zu beginnen. Sie können mehr über den Handel und das Investieren auf www.bitcoins-era.io erfahren. Es gibt auch viele andere Websites, die Ihnen vollständiges Wissen über die Bitcoin bieten können. Bevor Sie in den Bitcoin-Markt einsteigen, ist es entscheidend, sich über die neuesten Nachrichten und Trends auf dem Bitcoin-Markt auf dem Laufenden zu halten.

Lassen Sie uns in diesem Artikel mehr über Bitcoin und seine Vorteile erfahren:

Definition von Bitcoin

Bitcoin ist die erste moderne Krypto-Währung, die für das Peer-to-Peer-System konzipiert ist. Sie ermöglicht es den Benutzern, Transaktionen unter Verwendung der elektronischen Tauscheinheiten, die als Bitcoins bekannt sind, durchzuführen. Das Konzept von Bitcoin wurde 2009 von Satoshi Nakamoto eingeführt. Die wahre Identität von Satoshi ist immer noch nicht bekannt, und auch viele Leute behaupteten, Satoshi zu sein, konnten dies aber nicht nachweisen. Nicht nur Einzelpersonen, sondern auch Unternehmen und Regierungen investieren aufgrund der erstklassigen Vorteile, die sie bieten, in die Bitmünze.

Wissen Sie, warum die Menschen Bitcoin den Vorzug geben und die Verwendung traditioneller Währungen reduzieren? Der Hauptgrund dafür ist der dezentralisierte Status von Bitcoin. Es handelt sich um eine dezentralisierte digitale Währung, an der keine zentrale Behörde oder Finanzinstitutionen beteiligt sind.

Menschen, die sich dieser Tatsache nicht bewusst sind, müssen wissen, dass Bitcoins abgebaut und nicht wie Fiat-Währungen generiert werden. Der Abbau von Bitcoin wird von Bitcoin-Minenarbeitern durchgeführt, bei denen es sich um spezialisierte Computer handelt, die komplexe mathematische Probleme lösen. Die Bergleute verifizieren einen Block der Transaktion, der weiter in die Blockkette eingefügt wird.

Vorteile von Bitcoin

Behält die Autonomie der Benutzer bei

Digitale Währungen ermöglichen es den Benutzern, im Gegensatz zu Fiat-Währungen, die Kontrolle über ihr Geld zu haben. Bitcoins werden nicht von der Regierung kontrolliert, was darauf hinweist, dass niemand den Geldfluss verfolgt. Die Benutzer haben die volle Kontrolle über ihren Geldfluss und können alle ihre Aufzeichnungen verfolgen. Ohne Einschaltung eines Vermittlers können die Nutzer ihr Geld kontrollieren.

Minimale Transaktions-/Bankgebühren

Wenn wir über Banken sprechen, dann verlangen sie eine recht hohe Gebühr für den Abschluss von Transaktionen, sowohl lokal als auch global. Eine gewisse Gebühr wird auch beim Umtausch von Kryptowährungen erhoben, die als Takler- und Maker-Gebühren bezeichnet werden. Im Falle von Bitcoins sind keine Banken beteiligt, und daher wird weder von der Zentralbehörde noch von Finanzinstitutionen eine Gebühr erhoben.

Bei Bitcoin wird kein Konto geführt, und die Benutzer müssen ein Mindestguthaben unterhalten. Außerdem müssen die Benutzer, die durch den Austausch von Bitcoin sofort Gebühren erheben müssen, eine minimale Transaktionsgebühr entrichten.

Person-zu-Person-System

Das Bitcoin-Netzwerk basiert vollständig auf einem Person-zu-Person-System, was bedeutet, dass Benutzer Bitcoins einfach senden und empfangen können. Der Austausch kann von jedermann auf der ganzen Welt erfolgen. Außerdem erfordern die durchgeführten Bitcoin-Transaktionen keine Genehmigung von einer Behörde oder externen Quelle.

Hohe Zugänglichkeit

Obwohl Bitcoins begrenzt sind, sind sie überall auf der Welt leicht zugänglich. Bitcoin-Benutzer können Bitcoin-Zahlungen problemlos senden und empfangen. Alles, was die Benutzer benötigen, ist ein Computer und ein Smartphone sowie eine Internetverbindung. Bitcoins sind für jede Person verfügbar, auch für Benutzer, die keinen Zugang zu anderen Zahlungsmethoden, Kreditkarten und Banksystemen haben.

Zahlungen per Handy und Internet

Genau wie Fiat-Währungen können die Bitcoins von überall her mit nur einem Smartphone oder einem Computer mit Internetanschluss übertragen werden. Die Benutzer müssen keine Bank oder kein Geschäft aufsuchen, um Bitcoins zu senden oder zu empfangen oder irgendein Produkt zu kaufen. Dies ist eine elektronische Zahlungsmethode, die jedoch die Anonymität der Benutzer wahrt. Die Benutzer müssen, anders als bei Banken, keine sensiblen persönlichen Daten von ihnen angeben.