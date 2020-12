Dank Terodde: HSV holt in Karlsruhe dritten Sieg in Serie

Dank seiner Lebensversicherung Simon Terodde hat der Hamburger SV seinen Aufwärtstrend unmittelbar vor der Mini-Winterpause der 2. Fußball-Bundesliga fortgesetzt.

Ein spätes Tor des Angreifers in der 82. Minute sicherte dem HSV einen 2:1 (1:1)-Sieg beim Karlsruher SC. Damit geht die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune als Tabellenzweiter und damit auf einem direkten Aufstiegsplatz ins neue Jahr. Die Karlsruher dagegen rutschten nach der dritten Niederlage nacheinander wieder näher in Richtung der Abstiegsplätze.

Bakery Jatta (3. Minute) hatte die Gäste in einem temporeichen ersten Durchgang früh in Führung geschossen. KSC-Torjäger Philipp Hofmann (14.) gelang lediglich der zwischenzeitliche Ausgleich. Am Ende profitierten die Hamburger auch von einem umstrittenen Platzverweis für Karlsruhes Außenverteidiger Philip Heise, der in der 77. Minute wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot gesehen hatte. Trotzdem hatte Hofmann (90.+3) in der Nachspielzeit noch die große Gelegenheit zum Ausgleich, er scheiterte aber aus kurzer Distanz.

Nach zuvor zwei Siegen in Serie legte der HSV im Wildparkstadion selbstbewusst los. Schon nach etwas mehr als zwei Minuten durfte Jatta mit dem Ball frei durchs Mittelfeld marschieren. Und weil ihn kein KSC-Spieler angriff, schoss der 22-Jährige einfach mal aufs Tor – und traf zur Führung. Jeremy Dudziak (6./34.), Simon Terodde (20.) und Khaled Narey (26.) hätten in einem temporeichen Spiel schon früh nachlegen können, vergaben aber teils beste Chancen.

Die Karlsruher hatten zuletzt zwar zweimal in Serie verloren, doch sie profitierten von der offensiven Spielweise der Gäste. Denn dadurch, dass der HSV hoch stand, boten sich den Badenern immer wieder Räume für Konter. Dank ihrer Geschwindigkeit konnten vor allem Malik Batmaz und Benjamin Goller immer wieder in diese Lücken stoßen, was sich früh auszahlte. Nach einem Ballgewinn in der eigenen Hälfte kam der Ball zügig zu Startelf-Debütant Batmaz, der im HSV-Strafraum querlegte auf Stürmer Hofmann, der gewohnt eiskalt verwandelte.

Anschließend entwickelte sich ein zähes Spiel – bis Terodde dann doch wieder zuschlug. Nach einer Flanke von Sonny Kittel war der Angreifer im Strafraum zur Stelle und setzte sich gegen zwei KSC-Verteidiger durch.